NOZ: Länder wollen Rundfunkbeitrag an Inflationsrate koppeln

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Osnabrück (ots) - Länder wollen Rundfunkbeitrag an InflationsratekoppelnMinisterpräsident Günther: "Wir müssen neu denken" - Aus der KEFsteht bevor - Angebote sollen künftig leichter entfallen können -Beratungen nächste WocheOsnabrück. Die Entwicklung des Rundfunkbeitrags soll sich künftigan der allgemeinen Preissteigerung orientieren. Gleichzeitig wollendie Ministerpräsidenten es ARD und ZDF ermöglichen, Teile ihresProgramms eigenverantwortlich zu streichen, um andere Schwerpunkte zusetzen oder um zu sparen. Das berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung" (NOZ, Samstag) unter Berufung auf eine Vorlage, die auf derkommenden Woche auf der Konferenz der Ministerpräsidenten in Berlinberaten werden soll.Grundlage des Vorhabens ist ein Vorschlag, den die LänderBaden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Sachsen, Schleswig-Holstein undThüringen erarbeitet haben. "Wir wollen einen starkenöffentlich-rechtlichen Rundfunk", sagte der Kieler RegierungschefDaniel Günther der NOZ. "Allerdings sind Radio und Fernsehen heutenicht mehr die einzigen Verbreitungswege. Deshalb müssen wir neudenken: Wir brauchen einen flexibleren Auftrag, der auf Inhaltenberuht, weg von der Betrachtung der Verbreitungswege", erklärte derChristdemokrat."Für eine umfassende Meinungsbildung sind Inhalte, die imSchwerpunkt aus Information, Bildung und Kultur bestehen,unerlässlich", führte Günther weiter aus. "Nur mit einem sodefinierten Programmauftrag hat der öffentlich-rechtliche Rundfunkdie Möglichkeit, auf die sich stetig verändernden Anforderungen derGesellschaft zu reagieren", sagte er. Wenn der Umfang des Auftragskünftig weniger präzise formuliert sei, eröffne dies zudemSparmöglichkeiten, indem das eine oder andere Angebot auf Basiseigener Entscheidung entfallen könne."Dies wollen wir mit einer Finanzierungsstruktur verbinden, dieden Anstalten den Raum gibt, ihren Programmauftrag im Rahmen einesfesten Budgets erfüllen zu können", erklärte Günther. "Für uns gehörtdazu eine Budgetentwicklung anhand der Inflationsrate."Das bisherige Verfahren, den Finanzbedarf von ARD, ZDF undDeutschlandfunk mitsamt etwaiger Steigerungen von der Kommission KEFfestsetzen zu lassen, würde damit abgeschafft werden.Nach NOZ-Angaben deutet sich unter den Ministerpräsidenten einebreite Zustimmung für die Initiative an. Dafür sprächen die Größe derGruppe der vorbereitenden Länder und der hohe Grad an Einigkeitdarin. Auch seien Sondierungen in den übrigen Staatskanzleien positivausgefallen, hieß es in beteiligten Kreisen.Aktuelle Aussagen aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommernstützen diesen Eindruck, auch wenn die Regierungschefs die konkreteVorlage im Vorfeld der Sitzung nicht öffentlich bewerten wollten."Wir haben es mit einer neuen Medienwelt zu tun, in der die zentraleFrage lautet. Wie erhalten wir uns Qualitätsjournalismus? Dieöffentlich-rechtlichen Anstalten sind für mich in dieser Hinsichtunverzichtbar", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weilder NOZ. "Die Sendeanstalten dürfen nicht mit Geld um sich schmeißen,das tun sie auch nicht, und sie sollen auch darüber nachdenken, wiesie den Rundfunkbeitrag in Grenzen halten sollten. Aber Art undStruktur des Systems sind richtig und wichtig", sagte derSPD-Politiker.Ohne einer Bewertung der Reform vorgreifen zu wollen, erklärteMecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig, "ich halteden öffentlichen Rundfunk für wichtig, und es ist richtig, dass ergebührenfinanziert ist". Nicht unter den Tisch fallen dürfe dieBerichterstattung aus den Regionen, was etwa bei der Reduzierung derSender auf nur noch einen gegeben sei, sagte die stellvertretendeSPD-Bundesvorsitzende der NOZ.Offen ist, was aus der gegenwärtigen Prüfung des Systems durch dasBundesverfassungsgericht folgt. Insbesondere, dass Einzelpersonendieselbe Summe zahlen müssen wie große Familien oderWohngemeinschaften, könnte laut Juristen gegen den Grundsatz derGleichbehandlung verstoßen. Auch europarechtlich sind Fragen desdeutschen Systems derzeit Gegenstand der Prüfung durch denEuropäischen Gerichtshof.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell