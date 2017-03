NOZ: Kunden in Niedersachsen zahlen wegen Unterschieden bei Netzentgelten mehr für Strom

Osnabrück (ots) - Kunden in Niedersachsen zahlen wegenUnterschieden bei Netzentgelten mehr für StromTeils doppelt so hohe Preise wie bei Anbietern inNordrhein-Westfalen und Baden-WürttembergOsnabrück. Stark steigende Netzentgelte verzerren den deutschenStrommarkt zu Lasten Niedersachsens. Das berichtet die "NeueOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung einer Antwort derLandesregierung auf eine Anfrage der CDU. Demnach berechnet der fürNiedersachsen zuständige Netzbetreiber Tennet seinen Kunden teilsdoppelt so hohe Preise wie die Anbieter in Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.Für den ganzjährigen Bezug eines Kilowatts in Höchstspannungfallen nach Ministeriumsangaben bei Tennet aktuell mehr als 120 Euroan. Damit hat sich der Preis im Vergleich zu 2016 etwa verdoppelt.Bei Amprion in Nordrhein-Westfalen liegt der Preis hingegen lediglichbei 60 Euro.Tennet begründet den Preisanstieg mit den Folgekosten derEnergiewende und dem schleppenden Ausbau der Netze. Da die regionalenNetzentgelte in den jeweiligen Strompreis einfließen, müssen sichKunden auf höhere Preise einstellen.Damit seien die Niedersachsen mit Windrädern und höherenStromrechnungen doppelt belastet, kritisierte derCDU-Landtagsabgeordnete Martin Bäumer. Ein Vorstoß derLandesregierung zur bundesweiten Vereinheitlichung der Netzentgelteist bisher gescheitert. Eine Vereinheitlichung würde nach BäumersBerechnungen einem durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt inNiedersachsen 20 Euro im Jahr sparen. Für die Industrie sei diePreisverzerrung ein Standortnachteil, kritisierte er.Auch Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel kritisierte dieUngleichheit bei den Netzentgelten: "Es ist nicht zu akzeptieren,dass die Kosten gerade in den Vorreiterländern für die ErneuerbarenEnergien besonders hoch sein sollen", erklärte der Grünen-Politiker.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell