NOZ: Kultusminister Tonne kritisiert AfD-Vorstoß: Schüler werden instrumentalisiert

Osnabrück (ots) - Kultusminister Tonne kritisiert AfD-Vorstoß:Schüler werden instrumentalisiertAuf Internetplattform soll Stimmungsmache gegen die Parteigemeldet werden - Lehrerverband spricht von "Methoden aus derNazi-Zeit"Osnabrück. Die niedersächsische AfD erwägt den Aufbau einerInternetplattform, auf der Stimmungsmache an Schulen gegen die Parteigemeldet werden soll. Auf den entsprechenden Vorstoß von Freitaghagelt es Kritik von allen Seiten. Der niedersächsischeKultusminister warnte im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Ich lehne diesen Vorschlag konsequent ab und kann nurempfehlen, sich an solch denunziatorischen Aufrufen und Aktionennicht zu beteiligen", sagte Grant Hendrik Tonne (SPD). "Schülerinnenund Schüler werden durch diesen Aufruf für die Interessen der AfDinstrumentalisiert. Das ist ein beschämender Vorgang." Bei Problemengebe es etablierte Verfahren, die allen offen stünden. "In ersterLinie sind die Schulbehörden die richtigen Ansprechpartner", sagteTonne und forderte die AfD auf, "wieder auf den Boden der Normalitätim Umgang miteinander zu kommen".Die niedersächsischen Lehrer sehen sich an Methoden aus der Zeitdes Nationalsozialismus erinnert: "Für eine demokratisch gewähltePartei ist das ein absolutes No-Go, sich gegenüber Lehrern und derenSchülern so zu positionieren", sagte Torsten Neumann,Landesvorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte. "Wermit Begriffen wie ,hetzen' um sich wirft und eine Form desDenunziantentums über die Neuen Medien einführt, hat nichts aus derdeutschen Vergangenheit gelernt. Wir empfehlen: Lesen SieGeschichtsbücher", appellierte Neumann an die Partei. "Es istgesellschaftlich, rechtlich und pädagogisch unerträglich, Methodenaus der nationalsozialistischen Zeit einzusetzen", sagte Neumann.Auch die Bildungsgewerkschaft GEW erklärte, sie lehne Denunzierungab. Der Vorsitzende des Landesschülerrates, André Brinkmann, sagte,die Schüler seien fest davon überzeugt, dass die Lehrkräfte,insbesondere die Politiklehrer, "eine Neutralität besitzen und dieseauch im Schulalltag und im Politikunterricht leben".