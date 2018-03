NOZ: Kriminologe Pfeiffer rechnet nicht mit zunehmender Gewalt durch Flüchtlinge

Osnabrück (ots) - Kriminologe rechnet nicht mit zunehmender Gewaltdurch FlüchtlingePfeiffer: Lebensbedingungen sind besser geworden - FehlendeIntegration und "Machokultur" Ursachen für GewaltOsnabrück. Kriminologe Christian Pfeiffer geht trotz tödlicherMesserangriffe durch Asylbewerber in Flensburg und Kandel davon aus,dass Flüchtlinge künftig weniger Gewalttaten begehen. "DieLebensbedingungen für die Flüchtlinge sind besser geworden, das hatdazu beigetragen, dass diese Gewaltrate abnimmt", sagte Pfeiffer derNeuen Osnabrücker Zeitung (Freitag). Er beruft sich dabei auf diesinkende Zahl der Gewalttaten durch Flüchtlinge in Niedersachsen imJahr 2017 und rechnet auch im ganzen Bundesgebiet mit weniger Gewalt.Dass junge Flüchtlinge trotzdem Gewalt gegen junge Mädchenausüben, sei vor allem "der sozialen Lage geschuldet, dass sie hierin unserem Land keine Verankerung haben", sagte Pfeiffer. Wer keinersozialen Gruppe angehört oder keine Familie hat, und eine Beziehungzu einem Mädchen anfängt, dem fehle nach einer Trennung eine positiveVerankerung im Leben. Beeinflusst durch die männlich dominierte"Machokultur" in den Heimatländern, würden Täter inKonfliktsituationen keinen anderen Ausweg sehen, als Rache auszulebenund wütend zu zustechen. Je besser die Integration funktioniere,desto weniger Gefahr gehe von jungen Menschen aus, erläutertePfeiffer.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell