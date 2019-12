NOZ: Kriminelle Clans schüchtern Polizisten in Niedersachsen ein

Osnabrück (ots) - Kriminelle Clans schüchtern Polizisten in Niedersachsen einBeamte privat aufgesucht - Polizeipräsident und Gewerkschaft fordern besserenSchutzOsnabrück. Kriminelle Clans versuchen offenbar zunehmend Polizisteneinzuschüchtern. Nach Vorfällen in Nordrhein-Westfalen berichtet die "NeueOsnabrücker Zeitung" (NOZ) nun auch über Fälle in Niedersachsen. Dabei beruftsich das Blatt auf den Osnabrücker Polizeipräsidenten Michael Maßmann. ImGespräch schilderte Maßmann, dass Polizisten gezielt im privaten Umfeld vonMitgliedern krimineller Clans bedrängt würden.Maßmann sagte: "Es gab [...] Fälle, bei denen nach Einsätzen entweder einemKollegen auf dem Weg nach Hause nachgefahren wurde oder man bei einem anderenKollegen mit einem auffälligen Fahrzeug vor dem Wohnhaus aufgetaucht ist." DerBeamte habe die Personen mit Clan-Bezug angesprochen, sie hätten entgegnet, siewollten "nach dem Rechten sehen".In einem anderen Fall sei ein Polizist, der sich gemeinsam mit seinem Sohn ineinem Fitnesscenter befand, von einem Clanmitglied gefragt worden, ob der Jungesein Sohn sei. "Der Beamte hat seinem Sohn dann gesagt, er solle ihn besser hiernicht ,Papa' nennen", so Maßmann, dessen Polizeidirektion das westlicheNiedersachsen abdeckt und von der Grenze zu NRW bis zur Nordsee reicht.Die betroffenen Polizisten hätten zuvor im Dienst mit kriminellen Clans Kontaktgehabt und sollten offenbar gezielt eingeschüchtert werden, sagte Maßmann. Erbeklagte, dass sich die Beamten dagegen nur schwer zur Wehr setzen könnten. DieClans bewegten sich in einer rechtlichen Grauzone. "Hier ist der Gesetzgebergefragt", sagte Maßmann. "Wir brauchen zum Beispiel einen Stalking-Paragrafen,der Amtsträger wie Polizisten besser schützt."Unterstützung bekam Maßmann von Oliver Malchow, Bundesvorsitzender derGewerkschaft der Polizei (GdP). Der teilte auf Anfrage der "NOZ" mit: "Werdeneinzelne Polizeibeamte unter Druck gesetzt, gilt es für den Rechtsstaat zuhandeln, dann sind letzte Grenzen eindeutig überschritten. Dann geht es auch umden privaten Schutz der ermittelnden Einsatzkräfte."Bei Einsätzen im Clan-Milieu merken Polizisten schnell "den teils massiven Druckdes Gegenübers", so Malchow. Auch Polizeipräsident Maßmann bestätigte: "Wenn wirim Clan-Milieu Einsätze fahren, sind die fast immer von einem Höchstmaß anAggression und Respektlosigkeit geprägt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4461793OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell