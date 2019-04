NOZ: Krebshilfe kritisiert Kampagne für Test auf Brustkrebs scharf

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Krebshilfe kritisiert Kampagne für Test aufBrustkrebs scharfVorstand Nettekoven: Wirtschaftliche Interessen vor das Wohl vonFrauen gestelltOsnabrück. Nach der umstrittenen PR-Kampagne für einen neuenBluttest auf Brustkrebs reißt die Kritik am Heidelberger Uniklinikumnicht ab. Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der DeutschenKrebshilfe, erklärte gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung", hierwürden offensichtlich wirtschaftliche Interessen inunverantwortlicher Weise vor das Wohl der betroffenen Frauengestellt. "Solche verfrühten Erfolgsmeldungen können falscheHoffnungen wecken, von einem derartigen Test zu profitieren." Darüberhinaus sei "derzeit völlig offen, wie oft dieser Test falsch-positiveBefunde anzeigt, die zu Ängsten und außerordentlichen psychischenBelastungen für die Betroffenen bis hin zu überflüssigenUntersuchungen führen können".Das von Heidelberger Forschern vorgestellte Verfahren beruht aufeinem Verfahren, bei dem Ärzte im Blut von Patienten nach Hinweisenauf eine Krebserkrankung suchen. Im vorliegenden Fall handele es sichallerdings nur um die Zwischenergebnisse einer noch laufenden Studiemit 500 Brustkrebspatientinnen und 400 gesunden Frauen, kritisierteNettekoven. "Wissenschaftlich publizierte Daten liegen bisher nichtvor." Eine gesicherte wissenschaftliche Evidenz (Gewissheit) seinicht gegeben.Nettekoven betonte, die Deutsche Krebshilfe begrüße ausdrücklichdie Forschung an innovativen diagnostischen Verfahren. "Zum jetzigenZeitpunkt erscheint es uns jedoch fatal, den vorgestellten Test inder Öffentlichkeit als Meilenstein zu propagieren." Bei derderzeitigen Datenlage und nicht vorliegenden adäquaten Ergebnissenaus großen Studien würde die Deutsche Krebshilfe den Einsatz desTests im klinischen Alltag nicht befürworten.Das Unternehmen Heiscreen, eine Ausgründung der UniklinikHeidelberg, hatte Mitte Februar einen neuen Brustkrebs-Bluttestvorgestellt. Dabei war von "einem Meilenstein in derBrustkrebsdiagnostik" die Rede gewesen. Und es hieß, dieMarkteinführung sei "noch in diesem Jahr geplant". Auf derentsprechenden Pressemitteilung prangte sowohl das Logo von Heiscreenals auch das der Uniklinik. Kritiker aus Wissenschaft undFachverbänden bemängeln, dass die Wirksamkeit des Tests nurunzureichend beschrieben worden sei. Die Uniklinik bat Frauen, diesich womöglich falsche Hoffnungen auf eine rasche Nutzung des Testsgemacht hätten, um Entschuldigung. "Das bedauern wir sehr", sagteKliniksprecherin Doris Rübsam-Brodkorb. "Um alle Aspekte umfassendund aus neutraler Perspektive zu analysieren, wurde eine unabhängigeKommission aus überwiegend externen Experten eingerichtet", teiltedas Klinikum ferner mit. Zudem sei eine interne ArbeitsgruppeeingesetztPressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell