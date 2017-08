NOZ: Kommunen gegen SPD-Forderung nach kostenfreie Kitas

Osnabrück (ots) - Kommunen gegen SPD-Forderung nach kostenfreienKitasLandsberg: Es ist der falsche Ansatz, gutverdienende Eltern zubefreienOsnabrück. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat im sichzuspitzenden Wahlkampf vor unerfüllbaren Forderungen beim Ausbau vonKitas gewarnt. Speziell die SPD-Forderung nach kostenloser Betreuungin Kindertagesstätten sei in absehbarer Zeit nicht umsetzbar, sagteHauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). "Der politische Ansatz, selbst gutverdienende Eltern vonden Kindergartengebühren zu befreien, ist falsch", sagte Landsberg.Die Elternbeiträge in Höhe von jährlich rund 3,8 Milliarden Euroseien besser investiert in Qualität und Ausbau der Kinderbetreuung.Das käme vielen Eltern entgegen, die an qualitativ hochwertigenAngeboten für ihre Kinder interessiert seien.Landsberg verwahrte sich dagegen, dass Bundespolitiker im Bereichder Kinderbetreuung ohne Gegenfinanzierung zusätzliche Leistungenversprechen, die nicht in die Zuständigkeit des Bundes fallen undletztlich von den Kommunen verwirklicht werden müssen. Der Städte-undGemeindebund forderte Bund und Länder auf, zusammen mit den Kommuneneinen Masterplan für die Kindertagesbetreuung zu entwickeln und dafürzugleich eine neue finanzielle Grundlage zu schaffen.Die jüngste Forderung der Bertelsmann-Stiftung, mehr Betreuerinnenund Betreuer in Kitas einzustellen, nannte Landsberg unrealistisch."Es fehlt schlichtweg an dem notwendigen Fachpersonal", sagte derVerbandsvertreter. Er sprach von einem "enormen Personalbedarf", derbis zum Jahr 2025 auf bundesweit insgesamt mindestens 260.000zusätzliche pädagogische Fachkräfte, Leitungen undTagespflegepersonen anwachsen wird. "Diese Fachkräfte sind nichtvorhanden und können auch nicht kurzfristig ausgebildet werden",betonte Landsberg.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell