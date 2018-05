NOZ: Klöckner zu Peta und Co: Wir brauchen keine selbsternannte Stallpolizei

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Osnabrück (ots) - Klöckner zu Peta und Co: Wir brauchen keineselbsternannte StallpolizeiBundesministerin kündigt Gesetzesverschärfungen beiStalleinbrüchen anOsnabrück. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat dieArbeit von Tierrechtsorganisationen wie Peta kritisiert. Im Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag) sagte dieCDU-Politikerin: "Wir brauchen keine selbsternannte Stallpolizei, diedie Einhaltung des Tierschutzes kontrolliert." Es sei Aufgabe desStaates, Landwirte zu belangen, die ihre Tiere schlecht halten.Klöckner kündigte an, dass die Bundesregierung noch in dieserLegislaturperiode sogenannte Stalleinbrüche stärker bestrafen wolle.Bislang gehen Aktivisten oft straffrei aus, die sich Zugang zuStällen verschaffen und heimlich filmen. Landwirte kritisieren das."Die Sache ist ganz klar: Einbruch ist Einbruch", sagte Klöckner.Auch Tierrechtler müssten sich an Gesetze halten.Sie wies daraufhin, dass Aktivisten Aufnahmen oftmals lange Zeitzurückhielten. "Wenn es ihnen um die Tiere ginge, dann würden sie dasdoch sofort veröffentlichen und die Behörden einschalten" kritisiertedie Ministerin. Sie appellierte an die dafür zuständigenBundesländer, ausreichend Kapazitäten für Tierschutzkontrollen zurVerfügung zu stellen.Der Peta-Verantwortliche Edmund Haferbeck sagte im Interview mitder "NOZ", gegen seine Organisation werde "eine regelrechte Hetze"betrieben. Haferbeck wies sämtliche Kritik an der Arbeit von Petazurück. Die Organisation setze sich für "das Recht auf körperlicheUnversehrtheit und das Recht auf die Achtung der Würde der Tiere"ein. Ziel sei das Ende der Nutztierhaltung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell