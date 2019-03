NOZ: Klingbeil verteidigt Vorstoß zu Wahlrecht mit 16

Finanztrends Video zu



mehr >

Osnabrück (ots) - Klingbeil verteidigt Vorstoß zu Wahlrecht mit 16SPD-Generalsekretär: Interessen junger Menschen in Blick nehmen -CDU-Innenexperte Middelberg: "Durchsichtiges Anbiederungsmanöver" derSPD - Linken-Chefin Kipping: Sind bereit!Osnabrück. Der Vorstoß von Bundesjustizministerin Katarina Barley(SPD) für ein Wahlrecht ab 16 Jahren sorgt für Streit in der GroßenKoalition. "Politik muss immer auch die Interessen junger Menschen imBlick haben. Das Wahlalter 16 würde dazu einen Beitrag leisten",verteidigte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" Barleys Forderung. "Dass manche PolitikerAngst vor 16-jährigen Wählern haben, ist selbstentlarvend", sagteKlingbeil zur Ablehnung aus der Union. Als "olle Kamelle" kritisierteder innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MathiasMiddelberg, in der "NOZ" den SPD-Vorschlag nach Senkung desWahlalters von 18 auf 16 Jahre. Der CDU-Politiker warf der SPD "eindurchsichtiges Anbiederungsmanöver" an die Schüler vor, diewöchentlich für den Klimaschutz demonstrieren. Middelberg betonte,Rechte und Pflichten müssten Hand in Hand gehen. "Unser gesamtesRechtssystem und auch das Strafrecht übertragen jungen Menschen ausgutem Grund erst mit 18 Jahren die volle Verantwortung für ihrHandeln", sagte er. Es wäre "inkonsequent", 16-Jährigen das Wahlrechtzuzugestehen, alle übrigen Rechte und Pflichten aber weitervorzuenthalten. Konsequenterweise hätte die Justizministerin auchVorschläge für eine schärfere Haftung Jugendlicher im Zivil- undStrafrecht vorlegen müssen. Unterstützung erhielt Barley vonLinken-Chefin Katja Kipping: "Meine Partei fordert seit Langem, dasWahlalter auf 16 Jahre abzusenken, um die Teilhabe junger Menschen zustärken und Lust auf Demokratie zu machen", sagte Kipping der "NOZ".Die Sozialdemokraten seien aber zu zaghaft, so die Linken-Chefin."Die SPD ist Teil der Regierung. Die Union muss sich bewegen. Das tutsie nur, wenn die SPD genug Wums entfaltet."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell