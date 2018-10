NOZ: Kleinerer Bundestag: Kubicki verteidigt Aufschub einer Wahlrechtsreform

Osnabrück (ots) - Kleinerer Bundestag: Kubicki verteidigt Aufschubeiner WahlrechtsreformBundestagsvizepräsident nennt Schäuble Vorschlag "nachvollziehbar"- Aber: "Deutschland hat die zweitgrößte Volksvertretung der Welthat, nur getoppt vom Chinesischen Volkskongress"Osnabrück. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat denAufschub einer Wahlrechtsreform mit dem Ziel einer Verkleinerung desBundestages verteidigt. Der Vorschlag von BundestagspräsidentWolfgang Schäuble (CDU), dass erst 2025 ein kleinerer Bundestaggewählt werden sollte, sei "nachvollziehbar", sagte Kubicki der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Es gehöre zu den ungeschriebenenGesetzen, dass Wahlrechtsänderungen nicht in der nächsten, sondern inder übernächsten Legislaturperiode greifen. "Es wird ohnehin einschwieriges Unterfangen", betonte der Liberale.Er hoffe aber, dass die notwendige Verkleinerung des Bundestagesdann auch schnellstmöglich erreicht werde, sagte der stellvertretendeFDP-Bundesvorsitzende. Es sei "niemandem mehr vermittelbar, dassDeutschland die zweitgrößte Volksvertretung der Welt hat, nur getopptvom Chinesischen Volkskongress". Dieser repräsentiere allerdings auchüber eine Milliarde Menschen.Schäuble hatte zuvor erklärt, die zur Verkleinerung des Bundestagserforderliche Reform komme einer Quadratur des Kreises nahe. Er haltees deshalb für sinnvoll, mögliche Änderungen erst für die übernächsteWahlperiode vorzusehen. Der CDU-Politiker sitzt einer Arbeitsgruppevor, die an einer Wahlrechtsreform arbeitet. Die Parteien haben dabeisehr unterschiedliche Interessen. Schon in der vergangenenLegislaturperiode war eine Reform gescheitert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell