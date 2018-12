Osnabrück (ots) - Klägervertreter nennt EuGH-Beschluss zuEZB-Anleihekäufen "Kampfansage" an das BundesverfassungsgerichtDegenhart: Karlsruhe muss Kontra geben und auf seiner EinschätzungbeharrenOsnabrück. Nachdem der Europäischen Gerichtshof (EuGH) dieStaatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) für rechtenserklärt hat, sehen die Kläger einen Konflikt mit dem deutschenBundesverfassungsgericht heraufziehen. "Natürlich ist das Ganze eineKampfansage an das Bundesverfassungsgericht", sagte der LeipzigerStaatsrechtler Christoph Degenhart im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Degenhart gehört zu einer Gruppe von Klägern,die vor dem Bundesverfassungsgericht gegen dasStaatsanleihekaufprogramm EZB geklagt hatte. Die Karlsruher Richterhatten gewichtige Gründe dafür gesehen, dass die Notenbank verboteneStaatsfinanzierung betreibt. Nachdem der EuGH nun seine gegenteiligeEinschätzung abgegeben hat, liegt die letzte Entscheidung beimBundesverfassungsgericht.Dazu sagte Degenhart: "Meines Erachtens muss das Gericht, um seineStellung zu behaupten, dem EuGH kontra geben und auf seinerEinschätzung beharren." Das werde einen Konflikt zwischen den beidenGerichten unausweichlich machen. "Doch wenn der Konflikt immer nurdurch kompromisshaftes Bemühen um Harmonie überdeckt wird, wird erauf Dauer nicht gelöst."Im Zuge des PSPP-Programms hat die EZB bereits mehr als zweiBillion Euro an Staatspapieren der Euroländer aufgekauft. ZurBegründung seiner Entscheidung verwies der EuGH darauf, dass keinStaat bevorzugt werde. Degenhart überzeugt das nicht: "Dennselbstverständlich profitieren vor allem die Staaten von demProgramm, die andernfalls nur erschwerten Zugang zu den Finanzmärktenhätten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell