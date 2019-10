NOZ: Kinderarztpräsident: Masern-Impfpflicht nicht ausreichend

Osnabrück (ots) - Kinderarztpräsident: Masern-Impfpflicht nichtausreichendFischbach: Brauchen Impfungen gegen andere Krankheiten - Ärzten,die vor Impfungen warnen, "Approbation entziehen"Osnabrück. Vor Beratungen des Bundestags über den Masern-Schutz andiesem Freitag haben sich Deutschlands Kinder- und Jugendärzte hinterdie Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestellt: "BeimKampf gegen Masern sind wir bislang nicht vorangekommen. DieImpfquoten liegen noch deutlich zu niedrig. Außerdem impfen wir zuspät", sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes derKinder- und Jugendärzte (bvkj), im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir begrüßen daher das Vorhaben, eineImpfpflicht einzuführen, ausdrücklich. Das ist ein ganz wichtigesWerkzeug, um die Masern endlich auszurotten." Fischbach forderte denGesetzgeber aber auf, auch Impfungen gegen andere Krankheitenvorzuschreiben: "Das Problem hört bei Masern nicht auf. EineImpfpflicht für andere ansteckende Krankheiten wie Keuchhusten würdehelfen, gerade die kleinsten Kinder zu schützen. Die Franzosen machenes vor, und das zeigt Wirkung", sagte der Verbandspräsident.Der Kinderärztechef ergänzte: "Eine Impfpflicht alleine reichtnicht aus. Wir brauchen dringend ein Impf-Informationssystem, mit demEltern automatisch erinnert werden, ihre Kinder rechtzeitig impfen zulassen - etwa wenn die Versicherten-Karten beim Arztbesuch eingelesenwerden und über internetbasierte Methoden wie Apps." Überdies seiendie technischen Voraussetzungen für einen "elektronischen Impfpass"gegeben. "Wir müssen ihn nur endlich einführen. Die zuständigenAkteure im Gesundheitswesen sollten deutlich mehr Tempo machen",sagte Fischbach.Für Impfgegner unter den Medizinern forderte er harte Strafen:"Ärzte, die Eltern etwa vor Masern-Impfungen warnen, handelnunverantwortlich und müssen von den Ärztekammern sanktioniert werdenbis hin zur Aberkennung der Approbation. Die Kammern dürfen hiernicht länger die Augen verschließen", so der Kinderarzt in der "NOZ"."Impfungen gehören zu den sichersten und wirksamsten Maßnahmen zumSchutz vor Krankheiten. Wer anderes behauptet, verbreitet Fake News."Der Bundestag berät am Freitag in erster Lesung über dieEinführung einer Impfpflicht zum März kommenden Jahres. Den Plänenzufolge müssen Lehrer, Kita-Personal und Ärzte einen ausreichendenImpfschutz vorweisen. Kitas und Schulen dürfen keine Kinder ohneImpfschutz aufnehmen, andernfalls drohen Bußgelder bis zu 2500 Euro.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell