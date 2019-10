NOZ: Kinder- und Jugendärztepräsident fordert Werbeverbot für Milchschnitte und Co.

Osnabrück (ots) - Kinder- und Jugendärztepräsident fordert Werbeverbot fürMilchschnitte und Co.Fischbach: Sogenannte Kinderlebensmittel "verantwortungslos" - "PolitischeVerzagtheit" mit schuld an grassierender FettleibigkeitOsnabrück. Deutschlands Kinder- und Jugendärzte fordern ein Eingreifen derPolitik zur Bekämpfung von Fettleibigkeit. "Wir brauchen ein Werbeverbot fürsogenannte Kinderlebensmittel, die es ja tatsächlich gar nicht gibt", sagteThomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte(BVKJ), der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Nach dem ersten Lebensjahr könnten Kinder alles essen, von besonders scharfenGerichten abgesehen. "Trotzdem erwecken Lebensmittelkonzerne mitDinosaurier-Bildern oder strahlenden Jungen und Mädchen auf der Verpackung denEindruck, es gäbe Lebensmittel für Kinder, als wären Milchschnitte oderKinderschokolade gesund und ein sinnvoller Bestandteil desNahrungsmittelkataloges. Das ist verantwortungslos und muss gestoppt werden!",sagte Fischbach der "NOZ".Die Folgen der grassierenden Fettsucht schon der Kleinen habe "dramatische"Folgen, vom Leid der Betroffenen bis zu den Kosten für das Gesundheitssystem, soder BVKJ-Präsident. Und Zuckerbomben seien alles andere als kindgerecht. "EinEingreifen ist umso wichtiger, als dass Geschmacksvorlieben im frühkindlichenAlter geprägt werden", erklärte er. Die Strategie der Bundesregierung fürzucker- und fettreduzierte Rezepte in Fertigprodukten sei "viel zu schwach",sagte Fischbach: "Die Folge der politischen Verzagtheit sind immer mehrübergewichtige und kranke junge und ältere Menschen."+++Kinder- und Jugendärztepräsident warnt Eltern, Kinder vor Smartphone oder Tablet"zu parken"Fischbach: Furchtbarer Trend mit katastrophalen Folgen - "Kein Handy vor elfJahren!"Osnabrück. Deutschlands Kinder- und Jugendärzte warnen vor "katastrophalenFolgen" einer intensiven Mediennutzung durch Minderjährige. "Wir beobachten mitSchrecken, dass die Kinder, die vor dem Smartphone oder Tablett hängen, immerjünger werden", sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes derKinder- und Jugendärzte (BVKJ), der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Elternbringen ihren Kindern nicht mehr bei zu spielen oder sich sinnvoll zubeschäftigen, sondern parken den Nachwuchs vor den Geräten. Teilweise amEssenstisch! Ein furchtbarer Trend mit katastrophalen Folgen für die kindlicheEntwicklung."Schon die Jüngsten würden auf permanente Reizüberflutung konditioniert, beklagteFischbach. In der Folge würden Kinder immer häufiger an Konzentrationsschwächeleiden. "Medialen Dauerbeschuss macht das beste Hirn nicht mit", so derBVKJ-Präsident in der NOZ. "Je höher der Medienkonsum, je schwächer dieLeistungen in den Schulen."Eindringlich forderte er Eltern auf, "ihren Erziehungsauftrag ernst zu nehmen".Grundsätzlich gelte: "Kein Handy vor elf Jahren!" Es sei erschreckend, wieleichtsinnig Eltern mit Blick auf die Internetnutzung ihrer Kleinen seien. "Dasist eine fatale Blauäugigkeit. Je länger man die Smartphone-Nutzung der Kinderrausschiebt, umso besser ist es für sie." Und auch später gelte: "Zwei Stundenpro Tag - das ist genug!"+++Kinderärztepräsident befürchtet "Ausbluten" der ärztlichen Versorgung fürJugendlicheFischbach: Praxen schaffen es nicht mehr, ihren Nachwuchs selbst auszubilden -Ruf nach Weiterbildungsförderung und 20 Prozent mehr StudienplätzenOsnabrück. Deutschlands Kinderärzte warnen vor einem Kollaps der Versorgung derkleinen Patienten. "Die Ressource Arzt wird knapp und knapper. Wenn nichtvernünftig gegengesteuert wird, kommt es zu massiven Problemen. Dann blutet dieVersorgung im ambulanten Kinder- und Jugendarztbereich aus", sagte ThomasFischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Das Durchschnittsalter der Kinder- und Jugendärzte liege bei rund 55 Jahren, unddie Babyboomer gingen bald in Rente, begründete Fischbach seine Warnung undforderte: "Wenn wir in Deutschland eine flächendeckende medizinische Versorgungunserer Kinder und Jugendlichen durch Kinder- und Jugendärztinnen und -ärztegewährleisten wollen, brauchen wir eine ambulante Weiterbildungsförderung analogzur Allgemeinmedizin. Die Praxen schaffen es nicht mehr, ihren Nachwuchs selbstauszubilden."Fischbach warf den Bundesländern vor, seit der Wiedervereinigung die Zahl derStudienplätze "heimlich, still und leise" von 16.000 auf nun 10.000 bis 11.000abgebaut zu haben. "Wir brauchen 20 Prozent mehr Studienplätze, 2000 bis 3000 injedem Jahr. Und wir brauchen ein anderes Auswahlverfahren", mahnte derBVKJ-Präsident in der NOZ. Seit Abschaffung der Wartesemester falle ein viel zugroßer Teil medizinbegeisterter junger Leute durchs Raster. "Wir graben unsselbst den Nachwuchs ab. Dafür werden wir die Zeche zahlen. Wir können es unsnicht leisten, die Menschen zu verlieren, die Arzt oder Ärztin werden wollen!",sagte Fischbach.