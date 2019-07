NOZ: Keine Volksverhetzung? Jüdische Verbände entsetzt von Entscheidung der Staatsanwaltschaft Dortmund

Osnabrück (ots) - Keine Volksverhetzung? Jüdische Verbändeentsetzt von Entscheidung der Staatsanwaltschaft DortmundZentralratspräsident Schuster: "Bei der Begründung sträuben sichmir die Haare" - Gegenstand war Wahlplakat der rechtsextremen Partei"Die Rechte"Osnabrück. Jüdische Verbände zeigen sich entsetzt darüber, dassdie Staatsanwaltschaft Dortmund eine Anzeige wegen Volksverhetzunggegen die rechtsextreme Partei "Die Rechte" abgewiesen hat. Darüberberichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Dabei ging es um zweiPlakate der Partei zur Europawahl; auf einem stand der Text"Zionismus stoppen: Israel ist unser Unglück - Schluss damit!". DerPräsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erklärte nungegenüber der "NOZ": "Bei der Begründung sträuben sich mir dieHaare." Schuster kritisierte: "Die Staatsanwaltschaft war nichteinmal bereit, Anklage zu erheben. Für mich mit einer völligdanebenliegenden Begründung." Zwar werde in der Begründungbeschrieben, dass sich die Formulierung an den bekannten Satz "DieJuden sind unser Unglück" aus der Zeit des Dritten Reiches anlehne.Laut Staatsanwaltschaft könne man dies aber auch andersinterpretieren, es gebe weitere denkbare Auslegungen des Satzes.Zentralratspräsident Schuster fürchtet: "Wenn ich nicht bereitbin, die rechtlichen Spielräume gegen Rechtsextreme auszunutzen, wirddies in der rechtsextremen Szene als Freibrief und Ermutigungaufgefasst. An einer solchen Entscheidung wird man sich künftigorientieren - wenn sie Bestand hat." Schuster prognostiziert: "Beider nächsten Wahl kann eine rechte Partei dann problemlos leichtveränderte Formulierungen aus der Zeit des Nationalsozialismusverwenden, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen."Der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippewill, so berichtet die "NOZ", nun Ermittlungen und ein Verfahren mitjuristischen Mitteln erzwingen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell