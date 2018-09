NOZ: Katholiken-Präsident: Von extremer Wohnungsnot zu sprechen ist übertrieben

Osnabrück (ots) - Katholiken-Präsident: Von extremer Wohnungsnotzu sprechen ist übertriebenSternberg warnt vor überheizter Debatte - Not nur in wenigen, sehrbegehrten InnenstädtenOsnabrück. Vor dem Wohngipfel der Bundesregierung an diesemFreitag warnt der Präsident des Zentralkomitees der deutschenKatholiken (ZdK), Thomas Sternberg, davor, mit dem Schlagwort"Wohnungsnot" allzu leichtfertig umzugehen. "Von einer extremenWohnungsnot zu sprechen, weil in attraktiven Innenstädten wie der vonMünchen keine günstigen Wohnungen mehr zu finden sind, halte ich fürübertrieben", sagte Sternberg im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung". "Die Not besteht in erster Linie in sehr wenigen, sehrbegehrten Innenstädten, in denen ein großer Mietdruck entsteht."Irgendwann stoße man an die Grenzen des Machbaren, sagte derZdK-Präsident. Trotzdem sei neben dem Baukindergeld eine konsequenteFörderung des Sozialen Wohnungsbaus notwendig. "Denkbar ist auch dasAufgreifen alter Konzepte wie die Schaffung von Anreizen zurBereitstellung von Dienstwohnungen", sagte Sternberg.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell