NOZ: Kassenarzt-Chef will freie Arztwahl begrenzen

Osnabrück (ots) - Kassenarzt-Chef will freie Arztwahl begrenzenGassen: Beliebig häufige Termine nicht dauerhaft sanktionsfreigestatten - Teurere Tarife für Ärzte-HoppingOsnabrück. Kassenarzt-Präsident Andreas Gassen will die freieArztwahl begrenzen. "Es kann dauerhaft kaum jedem Patientensanktionsfrei gestattet bleiben, jeden Arzt jeder Fachrichtungbeliebig oft aufzusuchen, und oft noch zwei oder drei Ärzte derselbenFachrichtung", sagte der Vorstandsvorsitzende der KassenärztlichenBundesvereinigung (KBV) im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (NOZ). "Derzeit wird das nicht kontrolliert. DieGesundheitskarte funktioniert wie eine Flatrate, und es gibtPatienten, die das gnadenlos ausnutzen."Statt einer Wiedereinführung der Praxisgebühr schlägt Gassen eineVersicherungsreform gegen das Ärzte-Hopping vor: "Eine Steuerung überein Wahltarifsystem wäre ein guter Weg. Wer sich verpflichtet, sichauf einen koordinierenden Arzt zu beschränken, sollte von einemgünstigeren Kassentarif profitieren. Wer jederzeit zu jedem Arztgehen möchte, müsste mehr bezahlen", sagte er.Der KBV-Chef verwies auf sogenannte Selektiv-Verträge, die vonPrivaten Krankenversicherungen bereits angeboten werden. "Diesesollte es - als Wahlmöglichkeit - auch für alle Kassenpatientengeben. Dafür ist es höchste Zeit, und ich bin sicher, es würde sehrgut angenommen." Jemanden etwa für den Besuch eines zweiten Arztesderselben Fachrichtung zu bestrafen, wäre hingegen "zu aufwendig undvielleicht auch nicht immer sachgerecht", sagte Gassen der "NOZ".+++Kassenarzt-Chef warnt vor Spahn-Reform zur NotfallversorgungGassen: "Dann wären die Kassenärzte raus" - "Abends nur nochPrivatsprechstunden"Osnabrück. Kassenarzt-Chef Andreas Gassen hatBundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewarnt, an seinen Plänenfür einen Umbau der Notfallversorgung festzuhalten. DieVersorgungsverantwortung für Notfallpatienten will Spahn von derKassenärztlichen Bundesvereinigung an die Krankenhäuser oderBundesländer übertragen. "Sollte Spahn uns den Sicherstellungsauftragwegnehmen, wären wir raus aus der Notfallbehandlung. Viele Kollegenwären sogar sicherlich froh darüber, nach 18 Uhr keinenBereitschaftsdienst mehr machen zu müssen", sagte Gassen im Interviewmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Aber eine zusätzlicheÄrzteschaft gibt es nicht. Die Kliniken haben schon jetzt zu wenigPersonal und müssten sich mit noch mehr Bagatell-Patientenbeschäftigen. Das würde nach hinten losgehen."Die Bereitschaft niedergelassener Ärzte, nach 18 Uhr zu behandeln,werde ohne höhere Honorare nicht wachsen, ergänzte Gassen mit Blickauf Rufe nach flexibleren Praxisöffnungszeiten. "Und wenn uns Spahnden Sicherstellungsauftrag wegnimmt, wird es abends nur nochPrivatsprechstunden geben."Andere Elemente der Notfallversorgungsreform gingen aber "in dierichtige Richtung", sagte Gassen, der selbst Unfallchirurg ist, der"NOZ". "Wir müssen es schaffen, dass die Patienten unter der 116117den Bereitschaftsdienst anrufen, bevor sie sich in die Rettungsstellesetzen, damit wir sie steuern können. Das muss dann aber auchklappen, damit das Vertrauen in die ambulante Versorgung wächst. Undwir sollten die Anzahl der Notfallstandorte halbieren. Dann hättenwir genug Leute."Für eine Überlastung der Rettungsstellen vor allem an denWochenenden machte Gassen auch die Einstellung vieler Patientenverantwortlich: "Dann haben sie Zeit. Und sie meinen, im Krankenhausgibt es das Rundum-sorglos-Paket", sagte er und fügte wörtlich hinzu:"Erst zu Ikea, dann in die Notfallambulanz. Die Anspruchshaltung istmitunter irrsinnig." Das führe dazu, dass das Personal in denRettungsstellen keine Zeit für die wirklichen Notfälle habe. "Das istuntragbar für alle Beteiligten", sagte Gassen. Der Sorge vor einemakuten Arzt-Mangel in ländlichen Regionen trat der Kassenarzt-Chefentgegen: "Wir werden es hinbekommen, für alle Menschen dauerhafteine gute ärztliche Versorgung sicherzustellen. Das kann ichversprechen, wenn man uns die entsprechende Beinfreiheit lässt",sagte er der "NOZ". Die Zahl der Landärzte stabilisiere sich wieder."Es ist nicht so, dass kein Mediziner aufs Land will. Im Gegenteil,für viele wäre es reizvoll. Die Gemeinden sollten Ärzte unterstützen,die sich bei ihnen niederlassen wollen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell