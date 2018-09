NOZ: Karliczek will Förderschulen erhalten

Osnabrück (ots) - Streit um Inklusion: Karliczek willFörderschulen erhaltenBundesbildungsministerin erteilt formaler Zuordnung aller Kinderin allgemeinbildende Schulen eine AbsageOsnabrück. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich gegendie komplette Abschaffung von Förderschulen im deutschenBildungssystem ausgesprochen. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte die CDU-Politikerin, "gelingende Inklusionist nicht schon erreicht, wenn Kinder ohne und mitsonderpädagogischem Förderbedarf nebeneinander auf der Schulbanksitzen". Ziel müsse immer die individuelle Förderung allerSchülerinnen und Schüler sein. Dafür würden gut ausgebildeteLehrerinnen und Lehrer benötigt, aber nicht für alle KlassenSonderpädagogen. "Um sehr speziellen behinderungsbedingtenAnforderungen gerecht zu werden, kann im Einzelfall auch der Besucheiner Förderschule oder das zeitweise Lernen in einer Spezialklasseder bessere Weg sein", sagte Karliczek und erteilte damit derformalen Zuordnung aller behinderten Kinder in die allgemeinbildendenSchulen eine Absage."Wir können es uns nicht leisten, das Bildungspotenzial auch nureines jungen Menschen brach liegen zu lassen", führte die Ministerinweiter aus. "Hohe Erwartungen knüpfe ich an die ,QualitätsoffensiveLehrerbildung', in die das Ministerium für Bildung und Forschung biszu 500 Millionen investiert. Sie steht für nachhaltige Verbesserungfür den gesamten Prozess der Lehrerbildung." Gefördert werde eineVielzahl von Projekten, in denen die angehenden Lehrkräftesystematisch und praxisbezogen auf die zunehmende Vielfalt an denSchulen vorbereitet würden. "Auch die Länder arbeiten in diesemSinne, indem sie die Standards zur Lehramtsausbildung unter demAspekt zunehmender Heterogenität und Inklusion überarbeitet haben",sagte die Ministerin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell