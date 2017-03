NOZ: KORREKTUR - Bitte diese Fassung verwenden!!!!! Entwicklungsminister lehnt in Ungarn geplante Internierung von Flüchtlingen ab

Osnabrück (ots) - Entwicklungsminister lehnt in Ungarn geplanteInternierung von Flüchtlingen abMüller: "Das ist nicht unser Umgang mit Menschen in Not" -Humanität steht im VordergrundOsnabrück. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat denBeschluss des ungarischen Parlaments zur Internierung vonFlüchtlingen, über deren Asylantrag noch nicht entschieden ist, als"schwierig" bezeichnet. "Das ist nicht unser Umgang mit Menschen inNot. Für mich steht die Humanität im Vordergrund", sagte Müller der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Das Parlament in Budapesthatte am Dienstag mit den Stimmen der rechtskonservativen Regierungsowie der oppositionellen rechtsextremen Jobbik-Partei einenGesetzentwurf verabschiedet, wonach die Flüchtlinge in einerTransitzone in Grenznähe festgehalten werden. In der Praxis bedeutetdies nach Angaben des Uno-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, dass jederAsylsuchende - auch Kinder - in Containerdörfern eingesperrt bleibt.Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist für seinen harten Kursgegen Flüchtlinge bekannt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell