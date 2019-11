NOZ: Justizministerin will Mietwucher schnell stoppen

Osnabrück (ots) - Justizministerin will Mietwucher schnell stoppen Lambrecht:Gesetz im Paket mit Mietspiegel-Reform - Kostenfallen bei Handys undtelefonischen Verträgen sollen weg - Gespräch mit Seehofer und Druck aufAltmaier Osnabrück. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Mieternein schnelles Gesetz gegen Mietwucher in Aussicht gestellt. "Wir könnten einentsprechendes Gesetz im Paket mit den geplanten Änderungen zum Mietspiegelrasch vorlegen. Die CSU scheint dazu bereit", sagte Lambrecht im Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung".Konkret will die Ministerin die Hürden deutlich senken, damit sich Mieterleichter wehren können: "Derzeit muss der Mieter nachweisen, dass der Vermieterseine Lage ausgenutzt hat. Bedingung ist auch, dass mindestens 20 Prozent mehrals ortsüblich kassiert werden. Wir wollen Mietwucherklagen grundsätzlichzulassen und nicht nur in Gegenden mit angespannten Wohnungsmärkten", erläuterteLambrecht. Der Gesetzentwurf wurde bislang von der Union blockiert. Allerdingshaben Bayern und Schleswig-Holstein im Bundesrat kürzlich selbst Initiativengegen Mietwucher gestartet. "Das ist sehr erfreulich. Jetzt hoffe ich, dass auchdie Unionsfraktion im Bundestag mithilft, Miet-Abzocke zu stoppen", machteLambrecht Druck auf die Abgeordneten von CDU und CSU. "Wir sollten hier alsBundesgesetzgeber tätig werden. Ich werde das Gespräch mit Bauminister HorstSeehofer suchen, damit wir hier vorankommen." Knebelverträge für Handys,Digital-Abos oder Fitnessstudios will Lambrecht stoppen. "Wir müssen Verbrauchervor Kostenfallen schützen", sagte die Ministerin, die auch für Verbraucherschutzzuständig ist, der NOZ. "Verträge sollten jährlich kündbar sein und dürfen nichtautomatisch immer gleich um ein Jahr verlängert werden."Auch dem Aufschwatzen von Verträgen am Telefon will Lambrecht einen Riegelvorschieben. "Oft bekommt man Verträge zugeschickt, die über das mündlichVereinbarte hinausgehen, und dann kommt man zu schwer wieder raus, weil dieGespräche nicht schriftlich fixiert waren. Bei wesentlichen Verträgen, wie überGas oder Strom, brauchen wir eine zusätzliche Textform als Voraussetzung fürihre Wirksamkeit", erklärte die SPD-Politikerin.Lambrecht rief die Union auf, den Weg dafür frei zu machen: "Mein Entwurf hängtseit Monaten in der Ressortabstimmung fest. Dabei sollte auchBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ein Interesse daran haben, dassVerbraucherinnen und Verbraucher nicht länger übers Ohr gehauen und übervorteiltwerden", sagte sie. +++_____________________________________________________________________Lambrecht: Scholz käme als Kanzlerkandidat "sehr gut in Betracht"Justizministerin und SPD-Linke: "Regierungsanspruch aufgeben wäre grundfalschund absurd" - Warnung vor Groko-Aus Osnabrück. Vor der Wahl einer neuenSPD-Führung hat Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) ihre Partei davorgewarnt, ohne Kanzlerkandidaten in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen,und zugleich Vizekanzler Olaf Scholz für die Aufgabe ins Gespräch gebracht."Eine geschlossene Partei mit einem klaren Profil wird auch in Umfragen wiederdeutlich zulegen und stark werden. Selbstverständlich müssen wir dann auch denAnspruch haben, eine Regierung anführen zu können", sagte Lambrecht der "NeuenOsnabrücker Zeitung". "Es wäre grundfalsch, diesen Anspruch aufzugeben. Dadurchmachen wir uns selbst auf Dauer klein. Das wäre absurd."Norbert Walter-Borjans, der selbst für den Parteivorsitz kandidiert, hatteangesichts der schlechten SPD-Umfragewerte Erwägungen geäußert, die Partei sollekeinen Kanzlerkandidaten mehr aufstellen. Die SPD werde die K-Frage "rechtzeitigvor der nächsten Bundestagswahl klären", sagte Lambrecht. Auf die Frage, wen siefür den besten Kanzlerkandidaten halte, ergänzte die hessische Politikerin, diesich - anders als Finanzminister Scholz - dem linken SPD-Flügel zuordnet:"Natürlich wäre Olaf Scholz jemand, der sehr gut in Betracht käme. Er hatRegierungserfahrung in Hamburg und im Bund, und seine Kompetenzen stehen außerZweifel."Eindringlich warnte die Bundesministerin davor, auf dem SPD-Parteitag in dreiWochen einen Ausstieg aus der Regierung zu beschließen. "Nur wenn wir zeigen,dass wir das Land gestalten und die Lebenssituation der Menschen verbessernwollen, werden wir ernst genommen. Wer meint, wir könnten aus der Oppositionheraus mit guten Ratschlägen von der Seitenlinie beim Wähler punkten, irrt sich.Ich plädiere dafür, in der Großen Koalition zu bleiben, weiter gut zu regierenund so das Wählervertrauen zurückzugewinnen."Zugleich müsse die SPD ihr Profil für die Zeit nach der Groko schärfen. "Klarist doch: Ein weiteres Mal Schwarz-Rot, das wollen wir nicht!", sagte Lambrecht."Wir werden mit der Union niemals eine gerechte Vermögensteuer oder einegerechte Erbschaftsteuer hinbekommen. Das ist unsere Perspektive für die nächsteRegierung ohne CDU und CSU. Das muss die SPD viel klarer machen." +++_____________________________________________________________________Justizministerin fordert bei Verankerung von Kinderrechten im GrundgesetzKompromisse von allen Parteien Lambrecht: Sind es den Kindern schuldig, ihreInteressen besonders in den Fokus zu nehmen - Gesetzentwurf noch dieses JahrOsnabrück. Vor den entscheidenden Beratungen über die Verankerung derKinderrechte im Grundgesetz hat Justizministerin Christine Lambrecht (SPD)Kompromissbereitschaft angemahnt: Sie fordere "alle Beteiligten" auf, "bei derkonkreten Ausgestaltung diskussionsbereit zu sein, sodass wir diesen bedeutendenSchritt gemeinsam gehen können", sagte Lambrecht im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ).Die Ministerin trat zugleich Befürchtungen des Kinderschutzbundes entgegen,durch eine weiche Formulierung der Grundgesetzänderung könnten die Rechte vonKindern faktisch geschwächt werden. "Das werde ich nicht zulassen", sagte dieSPD-Politikerin, und machte deutlich: "Wir sind es den Kindern schuldig, ihreInteressen besonders in den Fokus zu nehmen." Wenn Kinderrechte ausdrücklich insGrundgesetz geschrieben würden, werde deutlich, "dass alles staatliche Handelndiese Rechte berücksichtigen muss: Das gilt für Gerichte, für die Verwaltung undfür den Gesetzgeber. Diesen besonderen Stellenwert haben Kinder in unserem Landeverdient." Lambrecht bekräftigte in der NOZ: "Bis Ende des Jahres werde icheinen konkreten Gesetzentwurf vorlegen."