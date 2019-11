NOZ: Justizministerin: IS-Rückkehrer werden nicht zum Sicherheitsrisiko

Osnabrück (ots) - Justizministerin: IS-Rückkehrer werden nicht zumSicherheitsrisikoLambrecht weist türkische Blockade-Vorwürfe zurück: Nehmen selbstverständlichdeutsche Staatsangehörige auf - "Nicht in jedem Fall IS-Bezug"Osnabrück. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) ist Befürchtungenentgegengetreten, die von der Türkei nach Deutschland abgeschobenen Anhänger derTerror-Miliz "Islamischer Staat" würden zur Bedrohung hierzulande. "Wir sorgendafür, dass IS-Rückkehrer nicht zu einem Sicherheitsrisiko werden. Polizei undJustiz schöpfen alle Möglichkeiten aus", sagte Lambrecht der "Neuen OsnabrückerZeitung" (NOZ). "Wenn Haftbefehle vorliegen, kommen die Personen inUntersuchungshaft. Wenn noch keine Haft angeordnet werden kann, können diePersonen zum Beispiel intensiv überwacht oder verpflichtet werden, eineelektronische Fußfessel zu tragen."Die Türkei schiebt in dieser Woche mindestens sieben mutmaßliche IS-Anhänger mitzwei Kindern nach Deutschland ab. Es ist das erste Mal, dass militanteIslamisten auf diesem Weg nach Deutschland zurückkehren. Dutzende Anhänger derTerror-Miliz kamen in den vergangenen Jahren auf eigene Faust zurück - viele vonihnen landeten später vor Gericht."Die Verbrechen des "Islamischen Staats" werden vor deutschen Gerichten hart undkonsequent verfolgt. Die Sicherheitsbehörden haben jeden Einzelnen, dereinreist, genau auf dem Schirm", betonte Lambrecht in der "NOZ". Das AuswärtigeAmt arbeite eng mit der Türkei zusammen, um die Identität der Personen eindeutigzu klären, bevor sie zurückkommen. "Nach jetzigem Informationsstand gibt esnicht in jedem Fall einen IS-Bezug", erklärte Lambrecht.Vorwürfe aus Ankara, Berlin sträube sich gegen die Rücknahme deutscherGefährder, wies die Justizministerin zurück: "Wir müssen selbstverständlichdeutsche Staatsangehörige aufnehmen. Darüber gibt es keine Diskussion", betontesie und ergänzte: "Bei Kindern werden wir darauf achten, dass sie besondereFürsorge durch die Jugendämter bekommen. Sie sind nicht für die Taten ihrerEltern verantwortlich und haben Schreckliches erlebt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell