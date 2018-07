NOZ: Junge Bäume: Forstwirtschaftsrat befürchtet wegen Trockenheit Totalausfall

Osnabrück (ots) - Junge Bäume: Forstwirtschaftsrat befürchtetwegen Trockenheit TotalausfallPräsident fordert direkte Förderung für kleine WaldbauernOsnabrück. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) schlägt Alarm:Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit in Deutschland könntenviele neu gepflanzte Bäume in diesem Jahr eingehen. "Es droht einTotalausfall der neuen Generation", sagte DFWR-Präsident GeorgSchirmbeck im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). 500 Millionen junge Bäume werden jedes Jahr inDeutschland gepflanzt, so der Verband, der die Interessen unteranderem der Waldbesitzer vertritt."Die Hitzewelle macht die Pflanzarbeit von mehreren Jahrenzunichte. Anders als bei ausgewachsenen Bäumen reichen bei jungenbereits ein paar Monate Trockenheit, um sie absterben zu lassen. Undin einem Wald kann man, anders als beim Ackerbau, nicht jedes Jahrvon vorn anfangen", sagte Schirmbeck.Kleine Waldbesitzer, die Mehrheit in der Forstwirtschaft, könntenschon jetzt ihren Wald selten kostendeckend pflegen. "Daher wurdeihnen die Beratung bisher durch die Landesforstverwaltungen entwederkostengünstig oder kostenfrei zur Verfügung gestellt." Aufgrund vonÄnderungen in der Auslegung des Kartellrechts und desEU-Beihilferechts ist diese Form der indirekten Förderung jedochnicht mehr möglich, sagte Schirmbeck. Er fordert: "Das öffentlicheGeld, das bisher indirekt in Form der Vergünstigung der Betreuung denWaldbesitzern zugutekommt, darf nicht in andere Bereiche abgezogenwerden." Stattdessen sollte das Geld in eine direkte Förderungüberführt werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell