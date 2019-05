NOZ: Jede zweite überprüfte Krankenhausabrechnung ist falsch

Osnabrück (ots) - Jede zweite überprüfte Krankenhausabrechnung istfalschKliniken mussten 2,8 Milliarden Euro an Kassen zurückzahlen -GKV-Spitzenverband fordert Schwarze Liste und Strafen für notorischeFalschabrechnerOsnabrück. Wegen fehlerhafter Rechnungen mussten DeutschlandsKrankenhäuser 2017 insgesamt 2,8 Milliarden Euro an die Kassenzurückzahlen - eine Rekordsumme. Mehr als jede zweite geprüfteRechnung (mehr als 56 Prozent) war nicht korrekt. Das geht aus einerAuswertung des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen(GKV-Spitzenverband) hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung"vorliegt. Zuletzt hatte der Verband 2012 eine entsprechende Erhebunggemacht. Damals mussten 1,7 Milliarden Euro erstattet werden.Den Klagen der Krankenhäuser über häufige Prüfungen der Kassen undden hohen bürokratischen Aufwand begegnet der Verband jetzt mit derForderung, das Abrechnungsmanagement grundlegend zu reformieren. "Eserfordert Mut, das Abrechnungsverhalten von Krankenhäuserntransparent zu machen und diejenigen zu sanktionieren, die falschabrechnen", sagte Johann-Magnus von Stackelberg,Vize-Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, der NOZ. "DieGesundheitspolitik ist ebenso gefragt wie Krankenhäuser undKrankenkassen."Vier konkrete Schritte schlägt der Verband in einemArgumentationspapier vor, das der NOZ vorliegt: Neben dem Erstelleneiner Art schwarzen Liste, "um zwischen falsch und korrektabrechnenden Krankenhäusern klar zu unterscheiden" bedürfe es auch"gesetzlicher Regelungen", um notorische Falschabrechner zu bestrafenBisher zögen fehlerhafte Rechnungen "keine Konsequenzen für dieKrankenhäuser nach sich". Rechnungen sollten ferner erst danngestellt werden, wenn die Behandlung wirklich abgeschlossen sei,damit nicht mehrfach nachgearbeitet werden müsse. Und viertens solltekünftig vorab nachgewiesen werden, ob Krankenhäuser bestimme Vorgabenfür eine Komplex-Versorgung erfüllen. Wird der Nachweis erbracht,könnte auf Einzelfallprüfungen verzichtet werden, so der Vorschlag.Die häufigen Rechnungskontrollen durch die Krankenkassen sindvielen Kliniken ein Dorn im Auge. Der GKV-Spitzenverband sieht sichdurch die hohe Fehlerquote und die beträchtlichen Rückzahlungenbestätigt. Es handele sich um das Geld der Beitragszahler, dass "ohneeine Prüfung für die Versorgung an anderer Stelle gefehlt hätte",sagte von Stackelberg. Komme die Reform zustande, gebe es nurGewinner: "Wenn Leistungen im Krankenhaus richtig erbracht,dokumentiert und abgerechnet werden, lässt sich die Rechnungsprüfungauf ein Minimum begrenzen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell