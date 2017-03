NOZ: Jede zweite Abschiebung 2016 im Norden gescheitert

Osnabrück (ots) - Jede zweite Abschiebung 2016 im NordengescheitertIn Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein undMecklenburg-Vorpommern platzten 4803 von 9430 geplanten AusweisungenOsnabrück. In Norddeutschland ist im vergangenen Jahr jede zweiteAbschiebung gescheitert. Das zeigen Zahlen der Innenbehörden vonNiedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein undMecklenburg-Vorpommern, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). Von 9430 geplanten Abschiebungen platzten demnach 4803.Bundesweit ergibt sich ein ähnliches Bild, schreibt das Blatt.Insgesamt zwölf Länder meldeten auf Anfrage, dass von insgesamt25.064 geplanten Abschiebungen 13.824 missglückt sind. Keine Angabendazu konnten Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessenmachen. Die Länder führten eine ganze Reihe von Gründen für dasScheitern an: Personen seien am Tag der Abschiebung nicht angetroffenworden oder erkrankt gewesen. Zudem hätten Ausweisdokumente gefehlt.Auch Kirchenasyl wird genannt.Niedersachsen hatte bereits auf Anfrage der CDU-Landtagsfraktionerklärt, dass 2016 insgesamt 2390 von 4349 geplanten Abschiebungennicht vollzogen werden konnten. In Hamburg waren es laut "NOZ" 1009von 1814, in Schleswig-Holstein 481 von 1453, inMecklenburg-Vorpommern 902 von 1737 und in Bremen 21 von 77, teiltendie jeweiligen Innenbehörden auf Anfrage mit.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell