NOZ: Nach Jamaika-Scheitern: Wehrbeauftragter fordert rasch Verteidigungsausschuss

Osnabrück (ots) - Nach Jamaika-Scheitern: Wehrbeauftragter fordertrasch VerteidigungsausschussHans-Peter Bartels: Bundeswehr wäre sonst eine amputierteParlamentsarmeeOsnabrück. Wegen der sich hinziehenden Regierungsbildung fordertder Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD), schnell einenVerteidigungsausschuss im Bundestag einzurichten - noch bevor dieRegierung steht. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch) sagte Bartels: "Die Bundeswehr ist lautGrundgesetz eine Parlamentsarmee. Wenn es nun monatelang keinenVerteidigungsausschuss geben sollte, wäre die Kontrolle durch dasParlament eingeschränkt - und die Bundeswehr wäre eine Art amputierteParlamentsarmee."Nach Bartels Einschätzung könnte die Übergangszeit ohne neueRegierung noch Monate dauern, im Fall von Neuwahlen auch länger. "Esdarf nicht sein, dass die Bundeswehr ein halbes Jahr kein direktesparlamentarisches Gegenüber hat", warnte der SPD-Politiker. DerVerteidigungsausschuss hat besondere Rechte, wird über laufendeAuslandseinsätze informiert, untersucht Vorfälle in der Bundeswehr,berät über Verhandlungen im Nato-Bündnis oder bei der EU sowie überdie Anschaffung neuer Waffen und Ausrüstung.Bartels kritisierte auch, dass viele Soldaten in Auslandseinätzenin Ungewissheit ihren Dienst versehen müssen, weil der Bundestag dieAuslandseinsätze im Moment nur kurzzeitig verlängern kann. "Für dasganze Land ist die Lage nicht einfach, aber die Soldaten sindbesonders betroffen", sagte Bartels. Der neue Bundestag hatte amDienstag die übergangsweise Verlängerung von fünf Einsätzen beraten.Die Drei-Monats-Verlängerung soll die Zeit bis zur Regierungsbildungüberbrücken. Bartels geht davon aus, dass die neue Bundesregierungüber die 13 derzeitigen Auslandseinsätze der Bundeswehr neuentscheiden und sie gegebenenfalls reduzieren wird. DerWehrbeauftragte sagte: "Man kann durchaus diskutieren, ob wir zueiner etwas kleineren Zahl von Einsätzen kommen können, indem wirSchwerpunkte setzen." So stelle sich die Frage, ob ein deutscherBeitrag wie in Somalia mit sieben Soldaten wirklich sinnvoll sei.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell