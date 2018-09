NOZ: Ein Jahr nach Macrons Sorbonne-Rede: Grüne rechnen mit mangelhafter Europapolitik der Bundesregierung ab

Osnabrück (ots) - Grüne rechnen mit mangelhafter Europapolitik derBundesregierung abEuropapolitische Sprecherin Brantner: Merkels Politik desVertröstens nützt nur Putin-Fans wie Le Pen" - Jahrestag von MacronsSorbonne-RedeOsnabrück. Ein Jahr nach der Sorbonne-Rede des französischenPräsidenten Emmanuel Macron zur Neugründung Europas üben die Grünenscharfe Kritik an der Bundesregierung. "Die Bundesregierung hat denBall gefangen und sich drauf gesetzt. Aus der Dynamik, die vonPräsident Macrons Rede ausgegangen ist, hat sie nichts gemacht",sagte die europapolitische Sprecherin der Grünen, Franziska Brantner,im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Politik derBundesregierung lautet: Wir warten und sitzen aus und hoffen aufbessere Zeiten. So kann man Europa nicht voranbringen", sagteBrantner. "Kanzlerin Merkels fahrlässige Nicht-Europapolitik despermanenten Vertröstens und Verschiebens auf den St. Nimmerleinstagnützt am Ende nur Putin-Fans wie Le Pen."An diesem Mittwoch jährt sich die international viel beachteteRede von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron an der PariserSorbonne-Universität zur Reform und Neugründung Europas unterdeutscher Mithilfe. Von einem im Koalitionsvertrag versprochenen"Neuen Aufbruch für Europa", sei jedoch nichts zu spüren, bemängeltBrantner. Es drohe eine Quittung bei den Europawahlen im nächstenFrühjahr. Zugewinne von Populisten und Nationalisten könnten Europa"in eine Negativspirale bringen". Je weniger Handlungsfähigkeit dieeuropäische Politik demonstriere, "desto stärker werden dieAnti-Europäer und umso schwieriger wird es Mehrheiten für einePolitik zu finden, die mit der weiteren Integration Europas guteAntworten auf die Herausforderungen unserer Zeit findet", warnteBrantner.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell