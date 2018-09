NOZ: JU-Chef Ziemiak warnt die CDU vor einer Führungsdebatte

Osnabrück (ots) - JU-Chef Ziemiak warnt die CDU vor einerFührungsdebatte"Kraft in die Landtagswahlkämpfe stecken und nicht inPersonaldiskusionen" -Parteinachwuchs sieht nach Dauerstreit "Geduldder Wähler erschöpft"Osnabrück. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Paul Ziemiak,hat die CDU vor einer Führungsdebatte gewarnt. Angesichts sinkenderUmfragewerte rate er seiner Partei dringend, die " ganze Kraft fürden Landtagswahlkampf in Bayern und Hessen einzusetzen", sagteZiemiak im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Darum musses jetzt gehen und nicht um erneute Personaldiskussionen", meinte derJU-Chef mit Blick auf die Debatten über die Wiederwahl von CDU-ChefinAngela Merkel auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember. Er warf Unionwie auch der SPD vor, in den letzten Wochen kein gutes Bild abgegebenzu haben. Es sei "schockierend", dass die Große Koalition "innerhalbvon drei Monaten zwei Krisen produziert" habe , die fast das Bündnisplatzen ließen. "Das muss ein Ende haben. Die Geduld der Wählerinnenund Wähler ist erschöpft", sagte der Vorsitzende der 105 000Mitglieder starken Nachwuchsorganisation der Union.Junge Union: Die Jusos müssten SPD-Rentenplan eigentlich zerfetzenJU-Vorsitzender Ziemiak hält SPD-Nachwuchs vor, den GroKo-Ausstiegals einziges Ziel zu habenOsnabrück. Der Vorsitzende der Jungen Union(JU), Paul Ziemiak, hatJuso-Chef Kevin Kühnert vorgeworfen, nur "ein Ziel zu haben", undzwar den Ausstieg aus der Großen Koalition. Er halte es für"möglich", dass den Jusos dieses Ziel erreiche, sagte Ziemiak imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ihn störe an derArgumentation des SPD-Nachwuchses vor allem die Selbstbezogenheit."Sie denken und reden dabei nur über sich und die SPD - nie aber überDeutschland", kritisierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Ziemiak. Erkündigte an, dass der Deutschlandtag der Jungen Union am nächstenWochenende auch die finanziellen Belastungen auf den Prüfstandstelle,die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seinenRentenversprechen bis 2040 den nachfolgenden Generationen "aufhalsen"wolle. "Wie der Finanzminister das bezahlen will, ist mirschleierhaft. Würden die Jusos sich wirklich für die Interessen derjungen Generation einsetzen, so müssten sie die Rentenpläne ihrerPartei zerfetzen", sagte er.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell