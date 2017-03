NOZ: Internet der Dinge: Niedersachsen fordert rigide Haftungsregeln für Hersteller

Osnabrück (ots) - Internet der Dinge: Niedersachsen fordert rigideHaftungsregeln für HerstellerPistorius warnt vor mangelndem Schutz von Hausgeräten - "Viel zuviel Rücksicht" auf kommerzielle InteressenOsnabrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hateine umfassende Haftung der Hersteller gefordert, falls es durch denMissbrauch internetfähiger Hausgeräte zu Schäden kommt. In einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte er ausAnlass der Elektronikmesse Cebit, "Verbrecher, aber auchGeheimdienste machen sich zunehmend den unzureichenden Schutz dieserGeräte zunutze". Und je häufiger Fernseher, Kühlschränke oderHeizungsanlage mit dem Internet verbunden seien, umso stärker wachsedie Gefahr, dass mit der gekaperten Rechnerleistung dieser Geräteschwere Schäden angerichtet würden."Der Eigentümer merkt das im Zweifel nicht einmal. Deshalb müssendie Hersteller verpflichtet werden, hier Schutz zu bieten und imSchadenfall auch zu haften", sagte Pistorius und erläuterte: "Um daszu vermeiden, werden sie die Sicherheit zwangsläufig erhöhen."Denkbar sei ebenfalls eine Verpflichtung, regelmäßige Updates zumSchutz der Geräte vor Missbrauch bereitzustellen.Während es in der analogen Welt klare Haftungsregeln gebe,herrsche bei den Technologien des "Internets der Dinge" ein"Rechtsvakuum", sagte der Minister. Selbstverpflichtungen würdendaran nichts ändern. "Aus meiner Sicht wurde in dem Bereich aufKosten der Sicherheit viel zu viel Rücksicht auf die Interessen derHersteller genommen", kritisierte Pistorius und forderte dieBundesregierung zum Handeln auf. "Der Schutz dieser Geräte istüberhaupt nicht reguliert."Auch jeder Nutzer sei allerdings gut beraten, auf einenMindestschutz seiner Geräte zu achten und regelmäßige Updatesdurchzuführen, erklärte Pistorius.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell