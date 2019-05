NOZ: Innenministerium: 12.700 Rechtsextremisten gewaltorientiert

Osnabrück (ots) - Innenministerium: 12.700 RechtsextremistengewaltorientiertFDP fordert neues Konzept gegen Radikalisierung im InternetOsnabrück. Mehr als jeder zweite Rechtsextremist in Deutschlandist nach Angaben der Bundesregierung gewaltorientiert: Insgesamt sindes 12.700 von 24.000 Personen, so das Bundesinnenministerium inseiner Antwort auf eine Anfrage der FDP, die der "Neuen OsnabrückerZeitung" (NOZ) vorliegt.Das Innenministerium warnt, die Übergänge zum Rechtsterrorismuskönnten fließend sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sichtegegenwärtig mehrere hundert relevante Internetpräsenzenbeziehungsweise Profile und Kanäle der rechtsextremistischen Szene -unter anderem in Sozialen Netzwerken, Kurznachrichtendiensten oderauf Videoplattformen. Es bestehe eine "nicht zu unterschätzendeRadikalisierungsgefahr für Einzelpersonen oder(Klein-/Kleinst-)Gruppierungen". Dies gelte insbesondere dann, wennmonothematisch argumentiert beziehungsweise agitiert werde. "Einefehlende Gegenrede kann in diesen Fällen zu einer raschenRadikalisierung bis hin zum Entschluss zur Anwendung politischerGewalt führen", schreibt das Ministerium.Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag,drängt vor diesem Hintergrund auf ein "neues Konzept gegenRadikalisierung im Internet". Kuhle kritisierte gegenüber der "NOZ",dass rechtsradikale Inhalte und Amokankündigungen im Internet "überJahre offen einsehbar bleiben". Es sei zudem beunruhigend, dass dieBundesregierung keine Verbindung zwischen der Kommunikationpotenzieller rechtsextremer Attentäter in Online-Spielen und denAktivitäten der Identitären Bewegung erkennen wolle.Der FDP-Politiker forderte: "Die Netzwerke rechtsextremerKommunikation gehören noch stärker in den Fokus der Behörden". Diedigitalen Kompetenzen und die Ausstattung der Behörden müssten weiterverbessert werden, "damit aus einer Kommunikation über rechtsextremeAnschläge keine echten Taten werden".Hintergrund: Am 22. Juli 2016 hatte der 18-jährige Schüler DavidS. in München acht Jugendliche und eine 45 Jahre alte Frau getötet,bevor er sich selbst das Leben nahm. Er war zuvor auf derSpieleplattform "Steam" aktiv gewesen. "Er fand dort Bestätigung beianderen Nutzern und wird bis heute in verschiedenen Gruppen verehrt",so Kuhle.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell