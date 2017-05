NOZ: Industrie-und Handelskammertag fordert Investitionsfonds auf EU-Ebene

Osnabrück (ots) - Industrie-und Handelskammertag fordertInvestitionsfonds auf EU-EbenePräsident Schweitzer: Schwächere Länder bei Strukturreformenbegleiten - "Deutschland muss mindestens ein Fünftel einzahlen"Osnabrück. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK) hatsich für die Einrichtung eines Investitionsfonds auf EU-Ebeneausgesprochen und dazu Deutschlands Beitrag eingefordert. "Ja, eswird uns Geld kosten, wahrscheinlich muss Deutschland dann mindestensein Fünftel der angepeilten Summe tragen. Aber die Realität zwingtuns dazu", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch).Die EU habe als eine der größten Volkswirtschaften der Welt einensehr großen Anteil am wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland. Undnur als Union sei Europa stark. Es sei daher dringend nötig, dieschwächeren Länder in der EU bei ihren Strukturreformen mehr alsbisher zu begleiten, forderte Schweitzer. Die wirtschaftlicheTragfähigkeit eines Landes sei der Maßstab für die Einzahlungen inden Fonds. Deutschland erwarte starke und kontinuierliche Zuwächsebei den Steuereinnahmen über einen sehr langen Zeitraum. Im Jahr 2020nehme der deutsche Staat nach der jüngsten Steuerschätzung fast 300Milliarden Euro mehr ein als 2010. Das sei ein Plus von weit über 50Prozent. "Damit wir unseren Wohlstand halten können, müssen wir damitjetzt möglichst viele Investitionen in die Zukunft auslösen",forderte der DIHK-Präsident. Ein solcher Impuls in Deutschland kämeauch den Partnern in der Eurozone zugute.____________________________________________________________________Wirtschaftsverband nennt Autobahngesellschaft "überfällig"DIHK-Präsident Schweitzer: Staus und Umwege kosten auf Dauerrichtig viel GeldOsnabrück. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK) hatdie geplante Autobahngesellschaft, die der Bundestag an diesemDonnerstag beschließen will, als "überfälligen ersten Schritt"bezeichnet. Es sei "höchste Zeit", den Bau und Betrieb von Autobahnenzu beschleunigen, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Es sei unhaltbar, wenn Unternehmenwegen gesperrter Autobahnbrücken nur auf Umwegen beliefert würdenoder ihre Waren nur verspätet ausliefern könnten. Und wennArbeitnehmer "ständig im Stau stehen, kostet das unsereVolkswirtschaft auf Dauer richtig viel Geld", warnte Schweitzer.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell