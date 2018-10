NOZ: Immer mehr Freiwillige ziehen aus Deutschland in den Kampf gegen den Islamischen Staat

Osnabrück (ots) - Immer mehr Freiwillige ziehen aus Deutschland inden Kampf gegen den Islamischen StaatBunderegierung sind 249 Fälle bekannt - Linken kritisierenErmittlungen gegen Rückkehrer als "grotesk"Osnabrück. Immer mehr Freiwillige ziehen aus Deutschland in denKampf gegen den so genannten "Islamischen Staat". Seit April 2017seien 45 weitere Personen "mit Deutschlandbezug" nach Syrien und inden Irak zu kurdischen Milizen ausgereist, teilte dasBundesinnenministerium nach Informationen der "Neuen OsnabrückerZeitung" auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag mit. Vor demApril 2017 waren es schon 204 Personen, darunter 69 Deutsche, wie auseiner vorherigen Anfrage hervorgeht. Unterm Strich sind es damitaktuell 249.Mindesten 21 Personen, die sich aus Deutschland kommend demAnti-IS-Kampf kurdischer Gruppen angeschlossen haben, wurden denAngaben zufolge in Syrien oder dem Irak getötet. 22 der Kämpferkehrten seit April 2017 nach Deutschland zurück, nach zuvor bereits102 Personen.Scharf kritisiert die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke in diesemZusammenhang das Verhalten deutscher Ermittlungsbehörden. Siebetonte: "Dass es gelungen ist, den IS zurückzudrängen, ist auch denBodentruppen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPD) undihrer freiwilligen Helfer zu verdanken. Sie jetzt bei ihrer Rückkehrmit Ermittlungsverfahren zu überziehen, weil sie angeblich Mitgliedeiner terroristischen Vereinigung sind, ist grotesk."Dem Bundeskriminalamt sind laut Innenministerium derzeit 32 Fällebekannt, in denen die Polizei Ermittlungen gegen Rückkehrer ausSyrien und dem Irak eingeleitet hat. In 27 Fällen ging es um denVerdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, 16der Verfahren sind bislang eingestellt worden. Als Gefährder geltenderzeit zwei der Rückkehrer.Jelpke äußerte sich empört: "Dauernd wird über Zivilcourage undEngagement gegen Verbrechen gesprochen - warum werden dann Menschen,die geholfen haben, den IS zu besiegen, als Verbrecher abgestempelt?Ich würde mir vielmehr öffentliche Anerkennung für dieseInternationalisten wünschen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell