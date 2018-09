NOZ: Ifo-Chef plädiert für längere Lebensarbeitszeit und sinkendes Rentenniveau

Osnabrück (ots) - Fuest: In Rentendebatte immer sagen, wer dieZeche zahltIfo-Chef plädiert für längere Lebensarbeitszeit und sinkendesRentenniveauOsnabrück. Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts in München,fordert angesichts milliardenschwerer Forderungen mehr Offenheit undKlarheit in der Rentendebatte. Fuest sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Montag): "Die Schwierigkeit besteht darin, dass jeder gernGeld verteilt, aber niemand gern darüber redet, wer die Zeche zahlenmuss. Hier ist Offenheit wichtig." Der Ökonom verlangte, bei jedemVorschlag zur Ausweitung der Rentenleistungen die Maßnahmen zurFinanzierung gleich mitzuliefern. "Das würde die Qualität derrentenpolitischen Debatte erheblich verbessern", sagte er mit Blickauf Forderungen von SPD-Politikern, das Rentenniveau nicht nur bis2025, sondern bis zum Jahr 2040 bei 48 Prozent zu stabilisieren.Fuest kritisierte: "Die Politik scheint zu vergessen, dass dieBereitschaft künftiger Beitragszahler und Steuerzahler, für die Rentezu zahlen, ihre Grenzen hat." Er plädierte zugleich dafür, dieLebensarbeitszeit zu verlängern, und zwar in dem Maß, wie dieLebenserwartung steigt. Das sei unverzichtbar. Der Wissenschaftlersprach sich zudem für ein sinkendes Rentenniveau aus. "Die Rentenwerden langsamer wachsen müssen als die sonstigen Einkommen, weil dieZahl der Beitragszahler pro Rentner drastisch sinkt."Es sei deshalb wichtig, mehr privat vorzusorgen, betonte Fuest.Zudem müsse die Zahl der Beitragszahler möglichst hoch gehaltenwerden. "Da geht es um die schulische und berufliche Bildung, um dieZuwanderung von Fachkräften und die Anreize zur Erwerbstätigkeit."Forderungen nach einer Bürgerversicherung für alle Erwerbstätigenerteilte Fuest an dieser Stelle eine Absage. "Wenn mehr Menschen indie Rentenversicherung einzahlen, entstehen auch neue Ansprüche",sagte er. Auch bestehe die Gefahr, "dass die zusätzlichenBeitragseinnahmen jetzt fröhlich ausgegeben werden und dann, wenn diezusätzlichen Beitragszahler selbst ihre Rente einfordern, nochgrößere Finanzierungsprobleme auftreten".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell