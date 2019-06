NOZ: Ifo-Chef Fuest warnt vor zu hohen Erwartungen an Defizitverfahren gegen Italien

Osnabrück (ots) - Ifo-Chef Fuest warnt vor zu hohen Erwartungen anDefizitverfahren gegen Italien"Niemand kann Regierung in Rom zwingen, Schuldenregelneinzuhalten"Osnabrück. Im Streit zwischen dem Defizitsünder Italien und der EUwarnt Topökonom Clemens Fuest vor zu großen Erwartungen an einSchulden-Strafverfahren. Der Chef des Ifo-Instituts fürWirtschaftsforschung in München sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "An der Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Italienführt kein Weg vorbei, wenn die Regierung bei der angekündigtenAusdehnung der Verschuldung bleibt. Man sollte aber nicht zu vieldavon erwarten. Italien ist ein souveräner Staat, niemand kann dieitalienische Regierung zwingen, Schuldenregeln einzuhalten, wenn siees nicht will."Wirksamer wären nach den Worten von Fuest Reaktionen derKapitalmärkte. "Investoren, die der italienischen Regierung in dieserLage Geld leihen, müssen wissen, dass sie keine Hilfen von derEuropäischen Zentralbank oder anderen Ländern der Eurozone erwartensollten, wenn Italien in finanzielle Schwierigkeiten gerät."Die EU-Kommission hat am Mittwoch ein Schulden-Strafverfahrengegen die Italienische Regierung empfohlen. Die EU-Staaten haben nunzwei Wochen Zeit, um die Einschätzung der EU-Kommission zu prüfen.Stimmen sie überein, kann die Brüsseler Behörde das offizielleStrafverfahren einleiten.Italien hat eine der höchsten Staatsverschuldungen der Welt. Ende2018 summierte sie sich auf 2,3 Billionen Euro. Das entspricht 132Prozent der Wirtschaftsleistung. In der Eurozone sind eigentlichmaximal 60 Prozent erlaubt. Am Ende eines Defizitverfahrens könntenGeldbußen von bis zu 0,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes stehen.Das wären bis zu 3,5 Milliarden Euro. Bisher hat die EU allerdingsnoch nie eine Geldbuße verhängt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell