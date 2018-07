NOZ: Ifo-Chef Fuest appelliert an EU: Trump bei Freihandelszone beim Wort nehmen

Osnabrück (ots) - Ifo-Chef Fuest appelliert an EU: Trump beiFreihandelszone beim Wort nehmenÖkonom rät zu Abkommen zwischen Nordamerika, Japan und EuropaOsnabrück. Unmittelbar vor dem Spitzentreffen zwischenUS-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean ClaudeJuncker an diesem Mittwoch in Washington drängt der Topökonom ClemensFuest darauf, Trump beim Wort zu nehmen. "Juncker sollte denVorschlag der USA beim G-20-Gipfel aufgreifen, eine Freihandelszonezwischen Nordamerika, Japan und Europa zu errichten", sagte derPräsident des Münchner Ifo-Instituts der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch). Er forderte, Juncker müsse sich klar für Freihandelpositionieren und könne so zugleich prüfen, "ob das Angebot vonDonald Trump ernsthaft ist".Fuest betonte die Vorteile eine solchen Handelszone: "Damit würdenalle Zölle im Handel zwischen diesen Ländern abgeschafft, einHandelskrieg würde verhindert. Diese Freihandelszone würde demWirtschaftswachstum einen Schub geben." Leider gebe es in der EU aberstarke protektionistische Kräfte, die diesen Weg nicht gehen wollten,beklagte der Wissenschaftler.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell