NOZ: IG Bau stellt Unternehmen an den Pranger

Osnabrück (ots) - IG Bau stellt Unternehmen an den PrangerGewerkschaft kritisiert "Drückerei bei Lohn und Urlaub"Osnabrück. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bau nutzen Arbeitgeberim Gebäudereiniger-Handwerk den derzeit tariflosen Zustand, umReinigungskräfte durch Änderung von Arbeitsverträgen zu deutlichschlechteren Konditionen zu beschäftigen. "Bundesweit drängenArbeitgeber im Gebäudereiniger-Handwerk Beschäftigte dazu, geänderteArbeitsverträge zu unterschreiben", so Bundesvorstandsmitglied UlrikeLaux gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wer daraufeingeht, verliert Zuschläge oder Urlaubstage. Im schlimmsten Fallsogar beides." Oft werde Druck auf Beschäftigte ausgeübt, um derenUnterschrift für die Änderungen im Arbeitsvertrag zu bekommen. "Eswird höchste Zeit, den Trend zu stoppen."Um die "schwarzen Schafe der Branche", wie die Gewerkschaft sienennt, sichtbar zu machen, geht ab dem heutigen Montag ein"Dirty-Job-Pranger" auf der Gewerkschaftsseite online. Dort sollen inden kommenden Tagen nach und nach die Namen von derzeit siebenUnternehmen veröffentlicht werden, die mit Änderungsverträgenarbeiten sollen. Dazu zählt laut Gewerkschaft neben anderenBranchengrößen auch die Osnabrücker Piepenbrock Dienstleistungen GmbH& Co. KG.Vom Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) heißtes: "Wir haben mit der IG Bau keinerlei Dissens in der Feststellung,dass die beschäftigungsstärkste Handwerksbranche Deutschlands soschnell wie möglich einen neuen Rahmentarifvertrag braucht", soGeschäftsführer Johannes Bungart gegenüber der "NOZ". Die IG Bau habedas Angebot mit mehr Urlaub, höheren Gesellenlöhnen, einem Zuschlagfür mehr Industriereiniger oder Mehrarbeitszuschlägen, von denenVollzeit- sowie Teilzeitbeschäftigte profitieren, bisher leiderabgelehnt. "Als Folge dessen trägt sie Mitverantwortung dafür, dasses in der tariflosen Übergangsphase zum Teil Regelungen gibt, die vonBetrieb zu Betrieb variieren können."Zum 31. Juli hatte der Bundesinnungsverband den Rahmentarifvertragfür das Gebäudereiniger-Handwerk, der unter anderem Zuschläge undUrlaubstage regelt, gekündigt. Die sechste Verhandlungsrunde übereinen neuen Rahmentarifvertrag ist in der vergangenen Wocheergebnislos geblieben.