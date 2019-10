NOZ: Howard Carpendale: Ein Smartphone brauche ich nicht

Osnabrück (ots) - Howard Carpendale: Ein Smartphone brauche ichnicht73-jähriger Sänger denkt noch nicht an Rente: "Ich brauche eineChallenge" - Enkel Mads sagt nicht mehr "Howie", sondern "Baba" -"Der Tod ist ein wichtiger Teil des Lebens"Osnabrück. Sänger Howard Carpendale (73) vertraut beimTelefonieren auf ein Handy, das schon lange nicht mehr hergestelltwird. "Ein Smartphone brauche ich nicht. Ich will mit meinem Handytelefonieren und SMS verschicken. Mehr brauche ich nicht", sagte erim Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Wenn sein SohnWayne ihm Bilder von seinem Enkel schicke, "muss er die an meine Frausenden, sie hat ein iPhone".Apropos Enkel: Den ursprünglichen Plan, dass künftig nur noch seinEnkel Mads das Privileg haben solle, seinen Großvater "Howie" zunennen, habe er inzwischen geändert, so Carpendale. "Jetzt stellenSie sich mal vor, der Kleine würde im Kindergarten sagen, dass dieErzieher ,Howie' anrufen sollen, wenn seine Eltern nicht erreichbarsind. Das hört sich doch etwas komisch an, oder? Deswegen bin ich fürMads jetzt ,Baba'. In Amerika bedeutet das auch der Fels in derBrandung."Das gerade mit dem Londoner Royal Symphonic Orchestra aufgenommeneneue Album "Symphonie meines Lebens" betrachtet der 73-Jährige alssein Lebenswerk. An Ruhestand denke er trotzdem nicht: "Solange ichauftreten kann und Spaß habe, würde ich schon gerne Termine haben. Esmuss nicht jedes Jahr das volle Programm mit großen Tourneen sein.Ich brauche eine Challenge, die mich fordert."Bei diesem Thema denke er natürlich an die Kollegen der"Generation Hitparade", die in jüngster Zeit gestorben seien. "Abernicht unbedingt im negativen Sinne. Ich nehme wahr, dass viele denTod als Tabuthema betrachten. Das finde ich schade und falsch. DerTod ist ein wichtiger Teil des Lebens." Ein Mensch solle ab einembestimmten Alter das Recht haben, über den Zeitpunkt seines Todeszumindest zu reden. "Solange es mein geistiger Zustand zulässt,möchte ich höchstpersönlich die Kontrolle darüber haben, wann ichgehen will. Aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, es gibt diePalliativmedizin. Ich kann nicht sagen, was hier richtig und wasfalsch ist. Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, was viele andere undauch ich im Alter fühlen. Die letzte Entscheidung über das Lebensollte die eigene sein."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell