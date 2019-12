NOZ: Hongkonger Bürgerrechtler fordert von Deutschland mehr Härte gegenüber China

Osnabrück (ots) - Hongkonger Bürgerrechtler fordert von Deutschland mehr Härtegegenüber ChinaWong Yik-Mo: Deutsche sorgen sich mitunter mehr um Tiere als um MenschenOsnabrück. Anlässlich des Internationalen Tages für Menschenrechte fordert derBürgerrechtler und Mitbegründer der Protestbewegung in Hongkong, Wong Yik-Mo,die Bundesregierung zu einer härteren Haltung gegenüber China auf."Bundeskanzlerin Merkel muss gegenüber China viel konsequenter sein. Deutschlandmuss individuelle Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die fürMenschenrechtsverletzungen verantwortlich sind", sagte Wong im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Dazu gehörten Einreisesperren oder das Einfrierenvon Konten. Nach Meinung von Wong müsste auch Hongkongs Regierungschefin CarrieLam auf einer solchen Sanktionsliste stehen. "Und aus Deutschland darf endlichkeine Überwachungstechnik mehr an China verkauft werden", betonte der Aktivist.Weiter sagte Wong der "NOZ": "Bei jedem Kosmetikartikel achten die Deutschendarauf, ob bei der Herstellung Tierversuche eine Rolle gespielt haben. Aber mitChina, einem Land, das Hongkong die Freiheit nimmt und Menschen in Lagernumerzieht, macht Deutschland Geschäfte ohne Skrupel. Das verstehe ich nicht.Wenn man sich so sehr um Tiere sorgt, warum sorgen sich die Deutschen nicht auchmehr um Menschen?"Dass die Demonstranten in Hongkong mitunter selbst Gewalt anwenden, ist für Wongnicht verwunderlich: "Man muss das verstehen, die Menschen verteidigen sich.Wenn du siehst, dass die Polizisten 12-jährige Kinder festhalten, und du siehstdie Angst in den Gesichtern - das ist herzzerreißend".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4463515OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell