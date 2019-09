Osnabrück (ots) - Hofreiter: Klimapaket ist eine "herbeEnttäuschung"Grünen-Fraktionschef: "So werden die Ziele nicht erreicht" - AuchTrittin kritisch - Höhere Pendlerpauschale abgelehntOsnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat das Klimapaketder Großen Koalition als "herbe Enttäuschung" kritisiert. "DieRegierung hätte schnell, kraftvoll und verbindlich handeln müssen, umdie Klimaziele erreichen zu können. Das, was auf dem Tisch liegt, istlangsam, lasch und unverbindlich", sagte Hofreiter der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Statt eines belohnenden Energiegeldes gebe es"höchstens Pillepalle für alle". Die Ziele würden so nicht erreicht."Gemessen an der Menschheitsherausforderung Klimaschutz, ist dieseRegierung gescheitert", erklärte der Vorsitzende derGrünen-Bundestagsfraktion. Die ausgehandelten Maßnahmen bedeuteteneine Abkehr vom Pariser Klimaabkommen. Es sei "fahrlässig", dassUnion und SPD die Verantwortung auf die nächste Regierung schöben.Wenn die Bundeskanzlerin sage, "Politik ist das, was möglich ist",dann betrieben Union und SPD ganz offensichtlich Politikverweigerung."Selbstverständlich wäre viel mehr möglich gewesen. Union und SPDfehlt es aber ganz offensichtlich am Willen", beanstandete Hofreiter.Nach seinen Worten wird die Energiewende "faktisch weiter abgewürgt",der fossile Verbrennungsmotor bleibe unter Bestandsschutz, und dieindustrielle Massentierhaltung werde weiter gefördert."Förderprogramme und ein weitestgehend zahnloser CO2-Handel sind vielzu kurz gesprungen", kritisierte der Grünen-Politiker. Sozial seiendie Pläne auch nicht. Profitieren sollen laut Hofreiter vor allem die"gut verdienenden Pendler, während eine Durchschnittsfamilie gerademal mit 70 Cent pro Monat abgespeist würde".Der frühere Grünen-Umweltminister Jürgen Trittin erklärte: "Dasist viel Papier für viel zu wenige Ergebnisse. Die Regierung verliertsich im Klein-Klein, traut sich aber beim Ausbau der Erneuerbaren undbeim CO2-Preis nichts." So werde Deutschland auch die 2030er-Zielereißen. Die Erhöhung der Pendlerpauschale nannte Trittin absurd."Damit wird klimaschädliches Verhalten ja noch mehr subventioniert",kritisierte er.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell