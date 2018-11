NOZ: Höhere Sozialbeiträge? Gewerkschaften und Sozialverbände stellen sich vor kinderlose Versicherte

Osnabrück (ots) - Höhere Sozialbeiträge? Gewerkschaften undSozialverbände stellen sich vor kinderlose VersicherteKritik an Spahns Forderung - VdK: Nicht zielgenau und nichtzielführend - DGB: Auch Abgeordnete sollten Beiträge zahlenOsnabrück. Gewerkschaften und Sozialverbände stellen sich gegenden Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU),kinderlose Versicherte bei den Sozialbeiträgen stärker zur Kasse zubitten. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ): "Wer Kinder erzieht, hat Anspruch aufUnterstützung, keine Frage. Und da ist gerade in Deutschland nochviel Luft nach oben. Aber das ist eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe und damit eine Aufgabe aller Steuerzahler. Und da müssengerade die starken Schultern den größeren Anteil übernehmen."Buntenbach forderte zugleich, das Solidarsystem alsBürgerversicherung auszuweiten - "auch auf Abgeordnete und Menschen,die von Kapitaleinkünften leben können und die zurSolidargemeinschaft derzeit nichts beitragen müssen". Mit Blick aufSpahn kritisierte die Gewerkschafterin: "Mit vollen Taschen ist gutschenken. Hier bestraft jemand, der selbst qua Gesetzes gar keinMitglied der Pflichtversicherung ist, diejenigen, die über ihreSozialversicherungsbeiträge eh schon in die Solidargemeinschafteinzahlen."Auch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdKDeutschland, lehnte höhere Pflege- und Rentenbeiträge für kinderloseVersicherte ab: "Das ist nicht zielgenau und nicht zielführend",sagte sie der NOZ. Bentele erläuterte, Kinderlose müssten schon nachgeltendem Recht im Gegensatz zu Eltern beimPflegeversicherungsbeitrag einen Zuschlag von 0,25 Prozentpunktenentrichten. Eine höhere Belastung sei keine geeignete Maßnahme zurEntlastung von Familien in der Erziehungsphase.Die VdK-Präsidentin forderte stattdessen, den steuerfinanziertenFamilienleistungsausgleich auszubauen und die Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf zu verbessern. Auch mit Blick auf die Rentenplädierte Bentele für eine steuerliche Lösung: "Höhere Einkommen vonKinderlosen können zielgerichteter über das Steuerrecht herangezogenwerden, da dieses die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeiterfasst."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell