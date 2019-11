NOZ: Historiker-Vorsitzende über Klimawandel: Jede Zeit hat ihre Schreckensvisionen

Osnabrück (ots) - Wissenschaftlerin plädiert für Zuversicht und hältÖko-Extremismus für möglichOsnabrück. Die Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes, Eva Schlotheuber,hat angesichts des Klimawandels zu Besonnenheit und Zuversicht aufgerufen. Ineinem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie, "Gesellschaftenhatten schon immer ihre Schreckensvisionen, in jeder Zeit." Das kulturelleGedächtnis habe viele reale und fiktive Schrecken bewahrt: Der Weltuntergang unddas Jüngste Gericht im Christentum, die Pest des 14. Jahrhunderts, Weltkriege,Flucht und Vertreibung. "All diese Erfahrungen, Erzählungen und Vorstellungengehören in jeder Generation zum Leben dazu.""Die aktuellen Herausforderungen fühlen sich für jede Zeit groß undunbewältigbar an", sagte die Mittelalter-Professorin der Universität Düsseldorf.Hier könne Geschichte Mut machen. Sie ordne Ängste der Gegenwart ein,gegenwärtig die vor dem Klimawandel. "Am Ende ist der Weltuntergang bis jetztausgeblieben, die Menschen konnten sich retten durch Anpassung, Technik, neueRegeln des Zusammenlebens." Geschichtliche Bildung verschaffe dem Menschen"Gelassenheit und die Gewissheit, dass der Mensch letztlich die Folgen seinesHandelns nicht in dem Maße bestimmen kann, wie er oftmals meint". Es brauche denMut, Veränderungen zu akzeptieren - "sowohl von Küstenlinien als auch imZusammenleben".Gleichzeitig sei es offenkundig, "dass zu unserer Vorstellung einer zukünftigenGesellschaft eine neue Form von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gehörensollte", sagte Schlotheuber. Es sei auch im besten Sinne demokratisch, wenn sichUmweltschützer mit radikalen Forderungen und Formulierungen Gehör verschafften:"Wie sollen sie sonst auf ein Umdenken hinwirken?" Demokratie lebe davon, dassGruppen ihre Meinung klar äußerten und die Gesellschaft mit ihnen in den Dialogtrete.Die Historikerin und Kirchenspezialistin warnte allerdings parallel vorKlima-Extremismus bis hin zu Terror. "Das Aufkommen großer religiöser oderweltanschaulicher Bewegungen ist in der Geschichte ein wohlbekannter Prozess.Wenn zentrale neue Anliegen nicht hinreichend in den Diskurs der Gesellschaftintegriert werden können, kommt es zur Radikalisierung. Insofern liegt in jedergroßen neuen Bewegung das Potenzial für Extremismus", führte die Professorinaus. Wie es jeweils konkret verlaufe, hänge von der Veränderungsbereitschaft derGesellschaft ab. Aber: "Es wird immer Splittergruppen geben, denen der Wandelnicht schnell oder nicht weit genug geht."+++_____________________________________________________________________Historiker-Vorsitzende: Radikale AfD-Ausgrenzung hilft nicht weiterWissenschaftlerin findet "Nazi"-Slogans irreführend und warnt auch allgemein vorleichtfertigen historischen VergleichenOsnabrück. Die Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes, Eva Schlotheuber,rät davon ab, Rechtspopulisten etwa der AfD als "Nazi" zu bezeichnen. In einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie, der Begriff suggeriere,"dass die Rechte seit der Zeit des Nationalsozialismus gleich geblieben ist undsich nicht weiterentwickelt hat". Er verdecke eher aktuelle Strategien, Zieleund Netzwerke der neuen Rechten, als dass er sie entlarve, kritisierte dieDüsseldorfer Historikerin. "Nicht zuletzt wird die Zeit des Nationalsozialismusverharmlost, wenn ,Nazi' zunehmend als politischer Kampfbegriff herhalten muss",mahnte die Professorin.Dessen ungeachtet sei es wichtig, beispielsweise rassistische Bemerkungen alssolche offen zu benennen und zu kritisieren. Auch habe sich in den vergangenen70 Jahren "gezeigt, dass eine klare Abgrenzung besser vor einem Rechtsdriftschützt als der Versuch der politischen Einbindung". Insofern könne sienachvollziehen, wenn unter Verweis auf den Aufstieg der NSDAP in den1930er-Jahren ein harter Kurs gegen die AfD und eine Ausgrenzung in denParlamenten gefordert werde. Trotzdem helfe das letztlich nicht weiter. "Manmuss akzeptieren, dass die AfD im Bundestag und außerhalb inzwischen einerelevante politische Kraft ist. Die Frage muss lauten: Warum? Was verschafft ihrdiesen Zuspruch?" Nötig sei eine "ehrliche und tiefergehende Analyse deraktuellen Situation, die nicht die (Ideal-)Vorstellung von unserer Gesellschaft,sondern die Wirklichkeit in den Blick nimmt", meinte Schlotheuber. Beides stimmederzeit nicht überein. Statt sich um eigene aktuelle Probleme wie das Verödenvon Kleinstädten oder den Umgang mit alten Menschen zu kümmern, würden "Putinoder Trump zur Negativfolie" aufgebaut. "Diesen Widerspruch spüren dieMenschen", meinte Schlotheuber.Auch grundsätzlich hält die Verbandsvorsitzende direkte historische Vergleichefür schwierig und warnte vor Leichtfertigkeit. "Die Zeitumstände sind immereinmalig und wiederholen sich nicht", gab sie zu bedenken. Daher würdennotwendigerweise Äpfel mit Birnen verglichen. Der Blick in die Geschichte könnegleichwohl nützlich sein, "wenn er Ebenen aufdeckt, die wir bisher nichtwahrgenommen haben. Mit der neuen Perspektive merken wir dann: Oh, da ist jaetwas dran, so habe ich es noch nicht gesehen." Positionen der Gegenwart ließensich auf diese Weise demaskieren.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4444830OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell