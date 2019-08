NOZ: Historiker-Vorsitzende: Viele Fragen zum Zweiten Weltkrieg noch offen

Osnabrück (ots) - Historiker-Vorsitzende: Viele Fragen zum ZweitenWeltkrieg noch offenSchlotheuber hält Weimar-Vergleiche für unangebracht - Guttenbergbeklagt "romantische Sicht" auf internationale FriedensordnungOsnabrück. Auch 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hältdie Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes, Eva Schlotheuber,zahlreiche wichtige Forschungsfragen für unbeantwortet. "JedeGeneration muss eigene Antworten auf die zentralen Fragen finden, diesie beschäftigt", sagte die Professorin der Universität Düsseldorfder "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Zweite Weltkrieg gehörezweifellos weiterhin dazu. Aktuelle Forschungsansätze seien etwa, wieder Krieg erst sehr spät in die deutsche Provinz gekommen sei. Auchdie Behördengeschichte sei ein neues und wichtiges Feld. Über dasReichsinnenministerium sei kaum etwas bekannt. Zahlreiche Praktikenauch anderer Behörden seien noch zu untersuchen und die Frage nachKontinuitäten zu stellen.Schlotheuber wandte sich dagegen, Parallelen der jetzigen Zeit zuden Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen. "Die Situationgegenwärtig ist mit der in den 1930er-Jahren ebenso wenigvergleichbar wie AfD und NSDAP es sind." Die Parteienlandschaft derWeimarer Republik sei nicht gefestigt gewesen, die Wirtschaftskrisehabe eine beträchtliche Rolle gespielt. Soziale, menschliche undpolitischen Prozesse und Überzeugungen hätten im Kaiserreichgewurzelt. "All dies ist heute anders, und ohnehin gilt: Geschichtewiederholt sich nicht", betonte Schlotheuber.Schlotheuber nahm an einer Podiumsdiskussion der "NeuenOsnabrücker Zeitung" aus Anlass des 80. Jahrestags des Ausbruchs desZweiten Weltkriegs am 1. September teil.Der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenbergblickte auf dem Podium skeptisch auf den Zustand der internationalenFriedensordnung. Er sprach sich dafür aus, sich von der Vorstellungzu lösen, dass die Nachkriegsordnung unverändert bestehen bleibenkönne. "Wir haben ein romantisches, fast nostalgisches Bild auf dieinternationalen Institutionen entwickelt", sagte Guttenberg. Aber:"Die Vereinten Nationen sind ein Schatten ihrer selbst, einsklerotisches Gebilde." Ähnliches gelte für multilateraleKonfliktlösungsmechanismen wie den Internationalen Gerichtshof, dervon maßgeblichen Spielern systematisch ausgehebelt werde. "Es ist einzwingender Auftrag, dies schonungslos zu sehen und zu Reformen zuführen", sagte der CSU-Politiker.Auch Schlotheuber riet zu einer nüchternen Betrachtung. Die EU,wie sie einmal war, gebe es nicht mehr. "Die Schwierigkeiten müssenoffen benannt werden", sagte die Historikerin. Es helfe nicht weiter,einem Gebilde aus den 1980er-Jahren hinterherzutrauern. "Zudem darfdie EU nicht nur aus deutscher Perspektive betrachtet werden", fügtesie hinzu. Andere Länder hätten gänzlich andere Erwartungen undSichtweisen auf die Aufgaben der Gemeinschaft. Wichtig sei es, nichtan tradierten Strukturen festzuhalten, sondern Europa und die Visioneiner lebenswerten Zukunft unabhängig von wirtschaftlichen Aspektenneu zu definieren.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell