Osnabrück (ots) - Hilfsorganisation "Brot für die Welt" begrüßtwachsendes Interesse deutscher Firmen an Afrika"Schaffung von Arbeitsplätzen und anständige Bezahlung vonMitarbeitern entscheidend"Osnabrück. Die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" begrüßt daswachsende Engagement deutscher Unternehmen in Afrika. "Für dieMenschen dort ist es zweitrangig, woher das Unternehmen kommt,sondern dass es sich langfristig engagieren will und dieArbeitsplätze sicher sowie anständig bezahlt sind", sagte ReinhardPalm, Leiter der Abteilung Afrika von "Brot für die Welt" der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Am Ende komme es darauf an, dass deutsche Firmen diewirtschaftliche Entwicklung in Afrika stärken und nicht schwächen."Das heißt zum Beispiel, dass sich die Firmen in der lokalenProduktion und insbesondere der Weiterverarbeitung vonlandwirtschaftlichen Gütern engagieren", sagte Afrika-Experte Palmweiter. Zugleich warnte er: "Afrika braucht keine Investoren, die mitviel Auslandskapital am Ende mehr Arbeitsplätze in der Landwirtschaftoder im informellen Sektor zerstören als sie neu errichten. Das sehenwir leider viel zu oft."Laut dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft wollen deutscheUnternehmen im laufenden Jahr in Afrika Investitionen von mehr alseiner Milliarde Euro tätigen. Damit würde der Investitionsbestand innur einem Jahr um über zehn Prozent steigen.