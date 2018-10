NOZ: Hazel Brugger: Ich hätte gerne eine Kochshow

Osnabrück (ots) - Hazel Brugger: Ich hätte gerne eine KochshowKomödiantin möchte Politiker bekochen - Ihre Mutter inspiriert siezu den Auftritten in der "heute-show" - Großeltern im Publikummachten die Schweizerin nervösOsnabrück. Die Komödiantin Hazel Brugger (24) möchte ihrBetätigungsfeld im deutschen Fernsehen erweitern: "Ich hätte gerneeine Kochshow, weil ich sehr gerne und viel koche", sagte dieSchweizerin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". DasKochen müsse dabei gar nicht so sehr im Vordergrund stehen: "Ich habja schon öfter vor Weihnachten Interviews mit Politikern gemacht, beidenen wir etwas gebastelt haben. Aber wir könnten ja auch kochen,statt zu basteln. Oder ich koche, und die essen und erzählen was."Brugger, deren außergewöhnlicher Vorname auf einen Wunsch ihrerMutter zurückgeht, hat als Kind lange damit gehadert, Hazel zuheißen: "Weil man mich in der Schule immer ,Esel' genannt hat. Dashabe ich gehasst. Es ist heute noch so, dass ich den Namen immerbuchstabieren muss, und dann wird er trotzdem falsch geschrieben. Ichkrieg auch viel Post, auf der ,Herr Hazel Brugger' steht."Ihrer Mutter verdanke sie aber auch eine Charaktereigenschaft, dieihr heute beruflich helfe, sagte die 24-Jährige weiter: "Das merkeich ganz stark bei den Interviews für die ,heute-show': Sie kanneinfach auf Leute zugehen und mit denen ein Gespräch starten. Das istja genau das, was man als Reporter machen muss: Auf Leute zugehen unddenen das Gefühl geben, dass es jetzt ein spannendes Gespräch wird.Das macht meine Mutter besser als alle anderen Menschen, die ichkenne. Sie findet einfach andere Leute spannend."Der erste Besuch ihrer Großeltern bei einem ihrer Auftritte habeihr ein bisschen Angst gemacht, räumte Brugger ein. Und als sie es"total super" fanden, sei ihr das unangenehm gewesen: "Die Oma istjetzt leider gestorben, aber der Opa kommt immer noch gerne,besonders wenn ich sage, er habe VIP-Karten. Ich sag ihm immer, esseien VIP-Karten, dabei sind es ganz normale Karten. Er freut sichdann über seine VIP-Karten, sagt es auch allen und sitzt dann aufeinem mittelguten Platz."Brugger bedauerte, bei Telefonaten ihr Markenzeichen, deneingefrorenen Gesichtsausdruck, nicht einsetzen zu können: "Ich kannsehr gut verhandeln, wenn ich jemanden dabei ansehe. Aber wenn ichzum Beispiel bei einer Hotline anrufe, bin ich immer viel zu weichund viel zu nett. Dadurch, dass mein Gesicht so streng aussieht,versuche ich, durch die Stimme Sympathie reinzubringen. Wenn ich dannnur die Stimme habe, wirkt das immer sehr sympathisch, da muss ichnoch ein Mittelding finden."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell