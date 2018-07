NOZ: Hausärzte lehnen Gebühr für Notaufnahme ab

Osnabrück (ots) - Hausärzte lehnen Gebühr für Notaufnahme abVerband: Man sollte das Problem deutlich früher anpackenOsnabrück. Die deutschen Hausärzte lehnen die von derKassenärztlichen Bundesvereinigung vorgeschlagene Gebühr für denBesuch einer Notaufnahme ab. "Wir halten nichts von einerNotaufnahme-Gebühr", sagte der Bundesvorsitzende des DeutschenHausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Es bestehe die Gefahr, dass echteNotfälle abgeschreckt würden. "Man sollte das Problem deutlich früheranpacken und nicht erst, wenn die Patientinnen und Patienten schonvor dem Krankenhaus stehen."Weigeldt plädierte für ein System, in dem der Hausarzt der festeAnsprechpartner des Patienten ist. Dazu könne es helfen, sich beieinem Hausarzt seiner Wahl einzuschreiben. Studien zeigten, dassdadurch die Notaufnahmen entlastet werden könnten. In diesemZusammenhang sei es sinnvoll, wenn die Krankenkassen Patienten, diesich freiwillig daran halten, an den finanziellen Einsparungenbeteiligen würden. "Damit wäre mehr erreicht als mit irgendwelchenStraf-Zahlungen", sagte der Mediziner. Er forderte, dieAllgemeinmedizin zu stärken.Der Idee, niedergelassene Ärzte in Krankenhäusern einzusetzen,erteilte Weigeldt eine Absage. "Immer noch fehlen in vielen RegionenHausärztinnen und Hausärzte. Wenn diese jetzt auch noch denBereitschaftsdienst in Krankenhäusern übernehmen sollen, dann fehlensie in der ambulanten Versorgung." Das würde die Situation nurverschlimmern.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell