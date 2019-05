NOZ: Harbarth: Das Grundgesetz ist das wichtigste nationale Symbol

Osnabrück (ots) - Harbarth: Das Grundgesetz ist das wichtigstenationale SymbolVor 70 Jahren trat es in Kraft - "Ohne Recht gibt es keineFreiheit"Osnabrück. Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts,Stephan Harbarth, hat das am Donnerstag vor 70 Jahren in Kraftgetretene Grundgesetz als wichtigstes nationales Symbol derBundesrepublik gewürdigt. In einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte der Jurist, "das Grundgesetz verkörpertdie Grundwerte unseres Gemeinwesens wie kein anderes Symbol". Zwarhätten auch Fahne und Hymne eine identitätsstiftende Wirkung. Diesetrete aber hinter das Grundgesetz als "Besinnung auf gemeinsame Wertewie Demokratie und Meinungsfreiheit" zurück."Ohne Recht gibt es keine Freiheit", sagte Harbarth. "Daswichtigste Gesetz in Deutschland zur Sicherung der Freiheit ist dasGrundgesetz." Es verfüge in der Bevölkerung über eine herausragendeAkzeptanz. "Unabhängig von persönlichen Überzeugungen hält der ganzüberwältigende Teil der Menschen das Grundgesetz für den geeignetenOrdnungsrahmen für Deutschland", sagte Harbarth, der im kommendenJahr Andreas Voßkuhle als Präsident des Bundesverfassungsgerichtsnachfolgen soll.Der Jurist erinnerte an den Begriff des "Verfassungspatriotismus",den der Heidelberger Politikwissenschaftler Dolf Sternberger geprägthabe. Für ihn habe das Grundgesetz "großen Anteil daran, dass wirheute in der Bundesrepublik Deutschland in Frieden, Freiheit undWohlstand leben können". Das am 23. Mai 1949 in Kraft getreteneGrundgesetz habe darüber hinaus wesentlich zur WiedervereinigungDeutschlands und seiner Integration in die europäischeStaatengemeinschaft beigetragen.Der Vizepräsident des Verfassungsgerichts warnte aus Anlass desJahrestages allerdings davor, das Grundgesetz weiterhin so umfassendzu erweitern wie in der Vergangenheit. Zwar seien auch künftigÄnderungen nötig, um auf neue Entwicklungen zu reagieren. "Es solltejedoch zuvor hinterfragt werden, ob diese neuen Entwicklungen nichtbereits von den vorhandenen Regelungen erfasst werden", gab Harbarthzu bedenken. Sollte der Umfang des Grundgesetzes unverändertzunehmen, wäre dies "sehr problematisch"._____________________________________________________________________Verfassungsrichter Harbarth: Befristung von Gesetzen kann sinnvollseinOsnabrück. Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts,Stephan Harbarth, hat vor einem überbordenden Streben nachgesetzlichen Regelungen für jeden Einzelfall gewarnt. In einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der Jurist, inbestimmten Bereichen seien die Gesetze sehr stark ausdifferenziert.Am Ende könne nicht mehr, sondern weniger Gerechtigkeit stehen: "Wenneine Rechtsordnung so kompliziert wird, dass die Anwendung des Rechtsletztlich von der Qualität professioneller Berater abhängt, ist diesmit den Vorstellungen von Gerechtigkeit nur schwer in Einklang zubringen." Die Klarheit der Rechtsordnung und ihre Verständlichkeitlitten."Das redliche Bemühen um Einzelfallgerechtigkeit stößt deshalbschnell an Grenzen", sagte Harbarth und nannte als Beispiel dasSteuerrecht. Der Verfassungsrichter betonte ferner, dass er die Fragefür "sicher nicht naiv" halte, ob es nicht an der Zeit wäre, stattfortlaufend neue Gesetze zu beschließen auch mal welche aufzuheben.Als positives Beispiel nannte Harbarth das vereinzelt angewendeteVerfahren, Gesetze nur befristet zu erlassen: "Damit wird derGesetzgeber immer wieder gezwungen, die Notwendigkeit der Regelung zuhinterfragen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell