Osnabrück (ots) - Hans-Georg Maaßen sieht "Rezo"-Video als Belegfür die Abgehobenheit der ParteienEx-Verfassungsschutzpräsident: CDU und SPD haben Kontakt zuWählern verlorenOsnabrück. Das Anti-CDU-Video des Youtubers "Rezo" ist nachAnsicht von Ex-Verfassungsschutzpräsident und CDU-Mitglied Hans-GeorgMaaßen ein Beleg für die zunehmende Abgehobenheit der großenParteien. Auf die Frage, ob die CDU den Kontakt zu jungen Wählernverloren habe, antwortete Maaßen gegenüber der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Nicht nur die CDU, vor allem die SPD. Und nicht nur zujungen Wählern, sondern zu vielen Bevölkerungsgruppen." Darausresultierte ein "massiver Vertrauensverlust bei vielen Wählern".Maaßen sagte: "Wenn Berufspolitiker und Funktionäre im politischenBiotop des Berliner Regierungsviertels leben, besteht die Gefahr,dass sie so abgehoben sind, dass sie das Leben der normalen Menschennur noch verzerrt wahrnehmen." Maaßen ist Mitglied der Werteunion,einem konservativen Kreis innerhalb der Union. Der Youtuber Rezohatte die Partei in dieser Woche in einem rund einstündigen Beitragscharf attackiert.