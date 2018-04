NOZ: Hannes Wader will keine 68er-Ikone sein

Osnabrück (ots) - Hannes Wader will keine 68er-Ikone seinLiedermacher kam aus Einsamkeit zur linken Ideologie - Bei Demonach Dutschke-Attentat Zähne ausgeschlagenOsnabrück. Der Liedermacher Hannes Wader (75) sieht sich weitentfernt davon, eine Ikone der 68er-Bewegung zu sein. Zum politischenMenschen sei er erst geworden, weil ihn der Erfolg einsam gemachthabe. "Ich bin ein Junge vom Lande, und plötzlich war ich bekannter,als ich eigentlich sein wollte", sagte der Sänger der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Dienstag) in einem Interview über den 50.Jahrestag der Proteste von 1968. Aus dem "Gefühl der Isolationheraus" habe er Anschluss gesucht und deshalb begonnen, sich mitlinker Ideologie zu beschäftigen. "Zunächst habe ich das,Kommunistische Manifest' gelesen; das hat mich richtig umgehauen.Dann kam eins zum anderen, und 1977 bin ich dann in die DKPeingetreten", erzählte Wader.Die Studentenbewegung hat der Musiker hingegen distanziertwahrgenommen: "Ich war rebellisch und aufmüpfig, aber ohnepolitisches Programm dahinter." Daher hätten ihn als Vertreter des"Landproletariats" entsprechende Debatten genervt. Über dielegendären Konzerte auf "Burg Waldeck", die ihn in der zweiten Hälfteder 60er-Jahre bekannt gemacht hatten, sagte Wader, "die radikalenStudenten haben das Festival gesprengt. Die kamen aus allen Eckenangereist und sagten, wenn einer sang: ,Stell' die Gitarre in dieEcke und nimm die Kalaschnikow in die Hand.'"Gewalt erlebte er bei einer Demonstration nach dem Attentat aufRudi Dutschke, das sich nächste Woche zum 50. Mal jährt. Ihn habeinsbesondere gestört, "wie unglaublich die gehetzt und welcheSchweinereien die geschrieben hat", sagte Wader über die"Bild"-Zeitung. Währen der Demo in Berlin habe ihn "die Polizei indie Zange genommen und mir die Zähne ausgeschlagen". In den Fokus derPolizei und Justiz war Wader später noch einmal geraten, "ohne es zuwollen". Er habe den Schlüssel seiner Hamburger Wohnung "einer jungenFrau überlassen, von der ich nicht wusste, dass es sich bei ihr umGudrun Ensslin handelte". Im Herbst 1971 wurde Wader nach einemKonzert in Essen verhaftet und verhört. Es folgte ein Boykott durchdie Medien, und bei einem Konzert in Berlin, das im Rundfunkübertragen wurde, wäre er wegen des Vorwurfs, die RAF-Terroristinunterstützt zu haben, fast mit einem Auftrittsverbot belegt worden.Letztlich hätten seine Kollegen, darunter Katja Ebstein, Reinhard Meyund Insterburg und Co. seinen Auftritt durchgesetzt. EineUnterstützung, der er seinen anhaltenden Erfolg verdanke: "Unteranderem aus diesem Grund bin ich heute noch da", sagte Wader.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell