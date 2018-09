NOZ: Handwerkspräsident klagt: Veraltete Klischees schrecken mögliche Bewerber ab

Osnabrück (ots) - Handwerk klagt: Veraltete Klischees schreckenmögliche Bewerber ab"Es fehlen 250 000 Fachkräfte" - Wollseifer nennt "Meisterbriefeine Jobversicherung"Osnabrück. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat mit derVorstellung aufgeräumt, dass Bäcker grundsätzlich um 2 Uhr mit derArbeit beginnen. Das sei wegen des Einsatzes moderner Technik "längstnicht mehr so", sagte Wollseifer im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Er beklagte "veraltete Klischees", gegen diedas Handwerk noch immer kämpfen müsse. Auch als Folge falscherAnnahmen fehlten seiner Branche derzeit 250 000 Fachkräfte. LautWollseifer gibt es eine "Fülle von Innovationen" im Handwerk, die dieArbeit attraktiver machten. So müsse der Dachdecker zurSchadenskontrolle nicht mehr selbst auf den First. "Er schicktheutzutage die Drohne hoch, die gestochen scharfe Bilder macht",betonte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.Er warb um Nachwuchs auch mit dem Hinweis auf die hoheBeschäftigungsquote nach beruflicher Ausbildung. "Der Meisterbriefist geradezu eine Jobversicherung", sagte Wollseifer. Zudem verdieneein Meister mindestens so viel wie ein Bachelor. "Ein fitterHandwerksunternehmer kann einen Master finanziell locker überflügeln.Und der Lehrling bekommt während der Ausbildung eine Vergütung, einStudent dagegen nichts", unterstrich der Präsident.________________________________________________________________Handwerkspräsident: Debatte um Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugenein "Trauerspiel""Seit Jahren treten wir auf der Stelle" - Wolleifer wirftBundesregierung "200 Tage Stillstand" vorOsnabrück. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat dieanhaltende Diskussion um Hardware-Nachrüstungen ältererDiesel-Fahrzeuge als "ein Trauerspiel" bezeichnet, das sich Politikund Konzerne leisten. "Außer viel Gerede ist wenig passiert. SeitJahren treten wir auf der Stelle", kritisierte Wollseifer imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er beharrte darauf,dass die Kosten von 1500 bis 3000 Euro pro Umrüstung von derIndustrie getragen werden müssten. "Hätten wir zu Beginn derDieselkrise mit Nachrüstungen begonnen, bräuchten wir uns überdrohende Fahrverbote keine Gedanken zu machen", hob Wollseiferhervor. Er äußerte sich insgesamt " sehr besorgt", weil dieBundesregierung auch gut 200 Tage nach Regierungsantritt keines derwirklich drängenden Probleme angefasst hab. Es herrsche Stillstand inDeutschland bei den entscheidenden Zukunftsthemen. "Das istverhängnisvoll und kann längerfristig die Konjunktur hemmen", sagteWollseifer und mahnte unter anderem eine Steuerreform an, die sichder Staat "in Zeiten übervoller Kassen leisten könnte".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell