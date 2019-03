Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Handwerkspräsident: Freiräume für Betriebe stattimmer neue VorschriftenWollseifer nennt Ein-Jahres-Bilanz der Großen Koalition "sehrbescheiden" - "Wir brauchen keine Regelungen zu Brückenteilzeit,Home-Office oder wer weiß was noch"Osnabrück. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat der GroßenKoalition anlässlich ihres einjährigen Bestehens ein "sehrbescheidenes" Arbeitsergebnis attestiert. "Versprochen wurden mehrDynamik und weniger Bürokratie. Doch viele der neuen Gesetze habenden Betrieben das Leben schwerer gemacht", sagte Wollseifer in einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er kritisierte die"immer neuen arbeitsrechtlichen Vorschriften" scharf. "Wir brauchenkeine Regelungen zu Brückenteilzeit, Home-Office oder wer weiß wasnoch", sagte Wollseifer vor Beginn der Internationalen Handwerksmessean diesem Mittwoch in München. "Unsere Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sind unser Kapital. Um die kümmern wir uns schon", hob erhervor. Statt "ungehemmt immer neue ungedeckte Schecks auf dieZukunft" auszustellen und Sozialbeiträge zu erhöhen, müsse dieBundesregierung für Betriebe Freiräume schaffen, damit diesewirtschaftlich erfolgreich arbeiten könnten. "Das ist immer noch diebeste Sozialpolitik", sagte der Präsident des Zentralverbands desdeutschen Handwerks(ZDH).Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell