Osnabrück (ots) - Handwerk will Entschädigung für "enormeAusbildungsleistung"Präsident Wollseifer: Lehrlinge wie Studenten von Beiträgen zurKrankenversicherung befreien - "Wir sind die Ausbilder der Nation,und andere ziehen Nutzen daraus"Osnabrück. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer pocht auffinanzielle Anerkennung der "enormen Ausbildungsleistung" seinerBranche. "Ich wünsche mir, Betriebe bei den Sozialabgaben zuentlasten. Für Azubis muss bei der Kranken-, Pflege- undUnfallversicherung dasselbe wie für Studenten gelten", sagteWollseifer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Studenten dürften bis zum25. Lebensjahr auf dem Ticket ihrer Eltern kranken- undpflegeversichert sein. "Warum steht das Auszubildenden eigentlichnicht zu?", fragte der Handwerkspräsident. Er wies darauf hin, dassbei der Unfallversicherung die Länder die Kosten für Studententragen, aus Steuermitteln. "Für Lehrlinge sollten die Länder das auchbezahlen, so wie sie es für Studenten tun", sagte Wollseifer. Mitsolchen Entlastungen könnte die Politik ein wertschätzendes Signalgeben. "Bisher hat sich nichts getan, aber wir bleiben hartnäckig amBall", erklärte er.Laut Wollseifer investiert ein Betrieb durchschnittlich bei einerdreijährigen Lehre rund 16.500 Euro in die Ausbildung eines jungenMenschen. "Das ist eine starke Leistung", sagte der Präsident desZentralverbands des Deutschen Handwerks. Insgesamt waren 2018 imHandwerk 368.033 Lehrlinge in Ausbildung. Die Zahl der neuabgeschlossenen Ausbildungsverträge lag 2018 bei 140.579. Zahlen für2019 liegen noch nicht vor.Nicht nur Bäcker und Maurer tun sich schwer, Nachwuchs zu finden.Gute Leute werden oft abgeworben nach der Ausbildung. Schon AnfangJuni hatte Wollseifer mit der Forderung nach finanziellerWertschätzung der Ausbildungsleistung von Handwerksbetrieben eineDiskussion um "Ablösesummen" für Lehrlinge ausgelöst. "VonAblösesumme habe ich nicht gesprochen, vielmehr für eineEntschädigung und Entlastung plädiert", sagte dazu Wollseifer. "Eskann doch nicht sein, dass 28 Prozent aller Azubis in Deutschland imHandwerk ausgebildet werden und wir der Ausbilder der Nation sind,aber andere daraus Nutzen ziehen und das alles alsSelbstverständlichkeit genommen wird", hob er hervor. Das verdieneWertschätzung. "Und die kann sich nicht allein in warmen Wortenausdrücken, sondern sollte auch finanziell spürbar werden."