NOZ: Handelskette kündigt Zusammenarbeit mit Oldenburger Schlachthof vorläufig auf

Osnabrück (ots) - Handelskette kündigt Zusammenarbeit mitOldenburger Schlachthof vorläufig aufNach Veröffentlichung von mutmaßlichen Missständen -Bünting-Gruppe "entsetzt" über BilderOsnabrück. Die heimlich gedrehten mutmaßlichen Tierschutzverstößein einem Rinderschlachthof haben wirtschaftliche Konsequenzen für denBetrieb. Eine Sprecherin der Bünting-Gruppe, zu der unter anderem dieSupermarktketten Combi und Famila gehören, teilte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" mit, man sei über die Vorgänge in demSchlachthof entsetzt gewesen und halte diese für völlig inakzeptabel."Aus diesem Grund haben wir bis zur vollständigen Klärung undSicherstellung der tierschutzrechtlichen Vorgaben die Zusammenarbeitmit dem Schlachthofbetrieb in Oldenburg mit sofortiger Wirkungeingestellt." Weitere Konsequenz seien weiterführendKontrollmaßnahmen entlang der Fleisch-Lieferkette.Die Stadt Oldenburg konnte auf Anfrage der Zeitung zunächst nichtmitteilen, wie viele Tierschutzverstöße die Veterinärbehörde derStadt in den vergangenen Jahren in dem Betrieb festgestellt hat. Eineentsprechende Auswertung dauere an. Eine Sprecherin deswirtschaftseigenen Kontrollsystems "QS" teilte mit, in denvergangenen Jahren hätten mehrere Kontrollen stattgefunden, dabeiseien Abweichungen festgestellt worden. Diese stünden aber nicht imZusammenhang mit den von Tierrechtlern angeprangerten mutmaßlichenMissständen.Am Dienstag hatte der Verein "Tierschutzbüro" heimlich gedrehteAufnahmen aus dem Betrieb veröffentlicht. Darauf sollen zahlreicheFehlbetäubungen von Rindern zu sehen sein. Die StaatsanwaltschaftOldenburg hat Ermittlungen aufgenommen. Die Grünen im Bundestagforderten als Konsequenz eine bundesweite Videoüberwachung vonSchlachtbetrieben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell